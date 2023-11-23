Жамаубаев рассказал, на что пойдут средства республиканского бюджета в 2024 году

В Сенате был рассмотрен и обсуждён проект закона "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", передаёт BaigeNews.kz.

По словам заместителя премьер-министра, министра финансов Ерулана Жамаубаева, поступления в бюджет на 2024 год прогнозируются на уровне 20,4 триллиона тенге. Без учета трансфертов доходы составят 16,1 триллиона тенге.

Он отметил, что в будущем году ведомство планирует привлечь трансферт из Национального фонда в объёме 3,6 триллиона тенге, в том числе целевой трансферт - 1,6 триллиона тенге. Эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов - модернизацию автомобильных дорог, тепло -, газо-и водоснабжения, инженерных сетей.

Глава Минфина подчеркнул, в рамках национальных проектов планируется построить сотни социальных объектов. Также он отметил, что большая часть республиканского бюджета будет направлена на полную реализацию государственных и социальных обязательств, развитие регионов.

"Повышение благосостояния народа остаётся главным приоритетом государства. В этой связи доля социальных расходов в расходах бюджета превышает 40%. На выплату только индексированных пенсий и пособий предусмотрено 5,4 триллиона тенге. На развитие системы здравоохранения, в том числе на реализацию национального проекта "Модернизация здравоохранения на селе", будут направлены 2,4 триллиона тенге. На развитие сферы образования, в том числе на реализацию национального проекта "Комфортная школа", будет выделено 1,7 триллиона тенге", -заявил Жамаубаев.

Также глава Минфина отметил, что 30% от общего объёма расходов бюджета, а именно более семи триллионов тенге, предусмотрено на развитие регионов: 5,3 триллиона тенге субвенций и 1,7 триллиона тенге целевых трансфертов.

"Кроме того, в Сенате получили поддержку за счёт резерва правительства на реализацию программы "Ауыл-Ел бесігі" 13,6 миллиарда тенге, дополнительно на модернизацию социальной и инженерной инфраструктуры в регионах будет выделено 30,1 миллиарда тенге", - отметил министр.

По словам Ерулана Жамаубаева, на развитие реального сектора экономики будет направлено 2,9 триллиона тенге. Из них на поддержку предпринимательства запланировано 1,2 триллиона тенге, на финансирование крупных проектов в обрабатывающей промышленности - 120 миллиарда тенге, на льготное кредитование весенних посевных и уборочных работ ежегодно выделяется 140 миллиардов тенге.

Он добавил, что в рамках программы "Ауыл аманаты" и по опыту Северо-Казахстанской области на реализацию крупных инвестиционных проектов будут предоставлены кредиты на сумму 200 миллиардов тенге.

Также глава Минфина заявил, что 2,6 триллиона тенге выделят в 2024 году для силовых структур: стратегию национальной безопасности, выполнение государственного оборонного заказа, повышение заработной платы отдельным категориям военнослужащих, а также на дополнительное материально-техническое оснащение.