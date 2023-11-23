Сенаторы вернули законопроект о бюджете на 2024–2026 годы в Мажилис
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Сенаторы не одобрили отдельные статьи закона о бюджете на 2024–2026 годы и вернули его в Мажилис, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель комитета Сената Парламента РК по финансам и бюджету Султанбек Макежанов рекомендовал вернуть проект на доработку.
"Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь подпунктом 7 статьи 29 закона "О комитетах и комиссиях Парламента", вносит на рассмотрение заседания Сената "О республиканском бюджете на 2024–2026 годы" и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции рекомендует не одобрять отдельные статьи закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей закона", - сказал он.
Отметим, в ходе обсуждения закона с учётом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон по следующим основным направлениям:
- на реализацию программы "Ауыл – ел бесігі" на общую сумму 18,1 миллиарда тенге, в том числе на 2024 год – 13,6 миллиарда тенге;
- на водоснабжение и водоотведение на общую сумму 19,8 миллиарда тенге, в том числе на 2024 год – 14 миллиардов тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99,5%, в сёлах - до 97,8%;
- на развитие газотранспортной системы на общую сумму 5,1 миллиарда тенге, в том числе на 2024 год – 3,3 миллиарда тенге, что позволит достигнуть уровня газификации до 61%;
- на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму три миллиарда тенге, в том числе на 2024 год – 1,7 миллиарда тенге;
- на развитие инженерной инфраструктуры на общую сумму семь миллиардов тенге, в том числе на 2024 год – два миллиарда тенге;
- на развитие транспортной инфраструктуры на общую сумму 13,3 миллиарда тенге, в том числе на 2024 год – 8,5 миллиарда тенге.
Кроме того, по итогам 2024 года доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии республиканского значения должна составить 43%, местного значения – 89%.
Также предусмотрены расходы на строительство объектов здравоохранения в рамках национального проекта в сумме 11,4 миллиарда тенге, на социальные выплаты работникам, занятым во вредных условиях труда, с 55 лет до достижения пенсионного возраста в сумме 25,9 миллиарда тенге, а также на увеличение заработной платы в связи с увеличением минимальной заработной платы до 85 тысяч тенге в сумме 4,9 миллиарда тенге.
Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов. Все замечания и предложения комитетов и депутатов Сената сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2024 году поддержано на сумму 119,5 миллиарда тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резервов Президента и правительства.
"Ставится на голосование постановление Сената о неодобрении отдельных статей закона и возврате закона в новой редакции отдельных статей. Решение принято. Закон будет направлен в Мажилис", - заключил спикер Сената Маулен Ашимбаев.
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