В "Самрук-Казына" подняли зарплаты производственному персоналу

Фото: пресс-служба фонда "Самрук-Казына"

В 2022 году в группе компаний "Самрук-Казына" подняли зарплату производственному персоналу. Об этом на пресс-брифинге сообщил управляющий директора Фонда по связям с общественностью, социально-трудовым отношениям и охране труда Гибрат Ауганов, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы подняли заработные платы в 2022 году работникам низкооплачиваемых должностей, производственному персоналу – от пяти до сорока процентов. Этот охват производственного персонала составил 243 тысячи", — сообщил он.

По словам Ауганова, средняя зарплата производственного персонала в совокупности всех портфельных компаний "Самрук-Казына" составляет 484 тысячи.

Ранее в "Самрук-Казына" прокомментировали многолетнее пребывание Питера Фостера на должности президента авикомпании Air Astana.