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  • Почему Питер Фостер так долго возглавляет Air Astana, объяснили в "Самрук-Казына"
пресс-служба Air Astana Сегодня, 12:43
232
Сегодня, 12:43
232
Фото: пресс-служба Air Astana

Почему Питер Фостер так долго возглавляет Air Astana, объяснили в "Самрук-Казына"

В "Самрук-Казына" прокомментировали многолетнее пребывание Питера Фостера на должности президента авикомпании Air Astana. Управляющий директор Фонда по связям с общественностью Гибрат Ауганов сказал, что Фостер - высококвалифицированный специалист, передаёт BaigeNews.kz.

Ауганову в ходе брифинга задали вопрос о сменяемости руководящих кадров и напомнили, что Питер Фостер возглавляет главную авикомпанию Казахстана 18 лет. 

"Данные менеджеры (Питер Фостер, Куаныш Есекеев - председатель правления АО "Казахтелеком" - Авт.) высококвалифицированные. Есть определённый показатель оценивания их работы, эффективности. Я полагаю, что они выполняют все ключевые показатели своей деятельности. Со стороны совета директоров – вопросы по их эффективности не поднимались", - заявил спикер.

Ранее в "Самрук-Казына" сообщили, что в прошлом году 10 иностранных менеджеров в компаниях группы фонда сменили казахстанские специалисты. 

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#Самрук Казына #кадры #Питер Фостер
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:43
232
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