В России закрылся старейший гей-клуб

Старейший гей-клуб Санкт-Петербурга и одно из старейших подобных заведений в России "Центральная станция" закрылся после того, как Международное движения ЛГБТ признали экстремистским и запретили в РФ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bb.lv.

Как сообщили владельцы клуба, собственники площадки отказала им в аренде и заведение прекратило свою работу.

"Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!" — добавили представители "Центральной станции".

Ранее московская полиция провела серию рейдов в клубах. Проверки начались вечером 1 декабря. Рейды прошли в ночном заведении на Малой Якиманке, в клубе у станции метро "Автозаводская" и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции "Полянка" в Москве.

Рейды проводились под предлогом поиска наркотиков.

30 ноября Верховный суд России признал международное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его в стране.