В Риддере снят режим ЧС местного характера

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Режим ЧС местного характера, который действовал с 7 ноября 2022 года, снят по поручению акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, передаёт BaigeNews.kz. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Я обращаюсь с большой благодарностью ко всем жителям Риддера, которые в этот непростой для них и города период, не поддались панике, не верили слухом и относились с пониманием ко всему происходящему. Я дал поручение акиму Риддера в связи с тем, что ТЭЦ сейчас работает без сбоев, снять в городе режим ЧС техногенного характера местного масштаба", - написал глава региона.

По словам Ахметова, сегодня, 16 февраля, он провел встречу с новыми инвесторами Риддер ТЭЦ.

"Сегодня провёл встречу с новыми инвесторами Риддер ТЭЦ. Сразу отмечу, что в течение десятидневного срока новые владельцы теплоцентрали должны предоставить исчерпывающий график ремонтных работ на ТЭЦ, куда должны войти не только виды и сроки, но и перечень необходимого оборудования и комплектующих, список и число специалистов, которые будут работать на этом сложном объекте", - сообщил аким ВКО.

По его мнению, особенное внимание нужно обратить на четвёртый и пятый котлы, резервный тракт подачи угля, само здание ТЭЦ, пострадавшее от пожаров.

"Капитальный ремонт требуется практически всему оборудованию и сетям, поэтому график должен детально охватить весь блок этих вопросов", - подчеркнул Ахметов.

Аким добавил, что акцент важно сделать на безопасных условиях труда для работников станции, а для этого нужно провести ремонт систем аспирации и вентиляции.

"Также годами не решалась проблема схода шуги на Громотухе, на это тоже должны обратить внимание инвесторы. Помимо ремонтных работ необходимо составить график погашения дебиторской задолженности перед угольным разрезом Каражыра. Я обращаюсь с большой благодарностью ко всем жителям Риддера, которые в этот непростой для них и города период, не поддались панике, не верили слухом и относились с пониманием ко всему происходящему", - заключил глава региона.

Напомним, 7 ноября 2022 года в Риддере был объявлен режим ЧС. Из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение.