В развращении малолетней девочки подозревают соседа в Алматинской области

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В селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний мужчина. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении малолетней соседки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

С заявлением в полицию бабушка потерпевшей обратилась несколько дней назад. Женщина сообщила, что сосед развращал её 8-летнюю внучку с лета прошлого года. В этом призналась сама девочка.

По словам родных, подозреваемый около 15 лет живет в доме напротив. У него двое несовершеннолетних детей.

"Я узнала, когда сосед позвонил мне, говорит: отправь внучку, я ей яблок положу. Тут она стала противиться, сказала, что не хочет идти. Вот тогда я и заподозрила неладное. Я была дома с двумя внучками одна, мужа не было. Я очень испугалась и не стала сразу предъявлять обвинение, думала вдруг он что-то сделает. Потом обратились в полицию", - рассказала бабушка пострадавшей.

Сейчас девочка временно обучается на дому. С ней работают психологи. Родные школьницы считают, что мужчина угрожал ей расправой в случае отказа. Поэтому малышка молчала.

Узнав о случившемся, соседи потребовали, чтобы подозреваемый и его сожительница переехали из аула. Сейчас их дом выставлен на продажу.

"Мы узнали от дедушки девочки, и были в шоке. Мы даже предположить не могли, что на нашей улице человек, которого мы знаем, мог такое совершить. У нас у всех дети, внуки, все играют вместе, ходят друг к другу в гости. Надеемся, что будет справедливое решение", - сказала жительница села Коктобе-1 Зауре Абдиганиева.

В полиции подтвердили, что по факту возбуждено уголовное дело. Предполагаемый развратник малолетней взят под стражу.

"Факт зарегистрирован в реестре районной полиции по части 4 статьи 121 Уголовного Кодекса Республики Казахстан - “Насильственные действия сексуального характера”. Подозреваемый взят под стражу", - сообщил представитель областного ДП Ернар Сайдильдин.

Ведутся следственные действия, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Если после их результатов выяснится, что мужчина действительно насиловал несовершеннолетнюю, ему грозит срок за решёткой.