В правительстве рассказали, какие новые заводы и фабрики появились в Казахстане в 2022 году

Фото: primeminister.kz

Какие производства удалось запустить в 2022 году в различных секторах экономики Казахстана благодаря Нацпроекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы, разработанного по поручению президента РК, рассказали в правительстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Рrimeminister.kz.

В шымкентской индустриальной зоне "Онтүстік" открылся завод по производству алюминиевых банок и крышек для напитков ТОО "QazAlPack". Это первый в Центральной Азии завод подобной мощности – до 750 миллионов комплектов в год. Скорость его производственной линии составляет 50 банок и крышек в секунду или 3000 штук в минуту. Проект оснащён самым передовым оборудованием из США.

Ещё один новый завод по производству керамогранита, керамической плитки и других строительных материалов расположился на площади 15 гектаров в Актобе (ТОО "Зерде-Керамика Актобе"). Ранее такой же завод компания запустила в Шымкенте, а на сегодня при поддержке государства приобретено оборудование и завершено строительство второго.

Производственная мощность предприятия составляет пять миллионов квадратных метров плитки в год. Продукция соответствует европейским стандартам качества, поставляется на внутренний рынок и экспортируется в Россию, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан. По предварительным оценкам, продукция завода покрывает почти всю потребность Казахстана в керамической плитке. Кроме того, устроится на работу здесь смогли более 180 человек.

Новое производство обуви в Алматы наладило ТОО "Грант-Ют". Предприятие провело модернизацию и расширило площадь уже действующей фабрики при помощи механизмов господдержки предпринимательства. Сейчас компания выпускает до 120 тысяч пар качественной и удобной обуви из натурального сырья ежегодно. Практически вся продукция идёт на внутренний рынок нашей страны.

Также в преддверии 2022 года было закончено строительство нового мясоперерабатывающего комбината ТОО "BEEF EXPORT GROUP" в Костанайской области. Он ориентирован на производство мясной продукции по нормам "халал" и в соответствии с международными экостандартами. В сутки предприятие вырабатывает 23 900 килограммов мясной продукции, а затем с помощью специализированных грузовых машин осуществляет её доставку до потребителей (в крупные торговые сети, места общественного питания, рынки и т.д.).

Ещё одним крупным объектом стал маслоэкстракционный завод ТОО "Altyn Shyghys" в Восточно-Казахстанской области мощностью до 200 тысяч тонн в год.

Завод оснащён современным оборудованием из Болгарии, Турции, Германии, Нидерландов и Украины, является полностью безотходным и предусматривает высокую автоматизацию процесса производства растительного масла.

Ожидается, что продукция завода будет экспортироваться в Китай, Иран, Узбекистан и другие страны.

В Улытауской области ТОО "Казтехфильтр" наладило производство воздушных фильтроэлементов по высоким европейским стандартам. Компания выпускает различные виды воздушных фильтров для автомобилей и холодильных установок, а также масляные фильтры для тепловозов 2ТЭ116.

На территории специальной экономической зоны "Павлодар" в текущем году ТОО "КазМунайХим" ввело в эксплуатацию завод по производству присадок и реагентов для нефтепереработки и нефтедобычи, оснащённый высокотехнологичным современным оборудованием. Компания также производит реагенты для очистки воды.

Это первое подобное производство нефтехимической продукции полного цикла в Казахстане. Его мощность – 30 тысяч тонн реагентов и присадок в год.

Ранее 95 процентов химических реагентов для нефтегазовой отрасли республики ввозилось из-за рубежа. Однако запуск данного завода, согласно прогнозам, позволит на 60 процентов обеспечить реагентами не только Павлодарскую область и другие нефтеперерабатывающие регионы, но и экспортировать продукцию в страны СНГ, Европейского союза, Ближнего Востока и США.

В 2022 году также открылся птицекомплекс полного цикла по производству и переработке мяса бройлера в Алматинской области (ТОО "Прима Кус"). Его мощность составляет 35 тысяч тонн продукции в год.

К слову, по данным Союза птицеводов Казахстана, ежегодная потребность республики в мясе птицы составляет около 300 тысяч тонн.

Замыкают десятку новых проектов предприятие по выпуску электрооборудования и комплектующих (дизельные генераторы, электрические щиты и шкафы, перемычки, трансформаторные подстанции и т.д.) ТОО "QUWATT" в Алматы и крупнейшее в Казахстане производство широкого спектра упаковочных материалов ТОО "Казполиграф" в Абайской области.

"Подводя итоги, можно отметить, что только через АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" государство за последние 25 лет поддержало свыше 180 тысяч проектов на общую сумму более 10,3 триллиона тенге. Вместе с тем в нашей стране предусматриваются не только финансовые, инфраструктурные и консультационные меры поддержки. Так, по поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева правительство работает над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса в целом. Это касается отмены необоснованных требований и проверок, упрощения налоговых процедур, создания новых стимулов для дальнейшего развития предпринимательства", - говорится в сообщении.