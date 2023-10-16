В построенной в 2019 году актюбинской школе протекает крыша

Аким области Асхат Шахаров прибыл с рабочей поездкой в Иргизский район, где ознакомился со строительством ряда социальных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mgorod.kz.

Глава региона внепланово работы посетил школы в селах Курылыс и Калыбай. Асхат Шахаров ознакомился с материально-технической оснащенностью учебных заведений, с условиями, в которых учатся дети.Так, здание школы села Калыбай, построенное в 1972 году, устарело. В этих двух сёлах в 2024 году построят новые школы.

Проблемные объекты строительства есть и в районном центре — селе Иргиз. В их числе многоквартирные дома. В связи с незавершением работ по прокладке наружных инженерных сетей в селе не введены в эксплуатацию два дома, в каждом из которых по восемь квартир, построенных для очередников. Материалы в отношении подрядной организации ТОО "РБ Строй" в связи с незавершением строительства направлены в суд в ноябре 2022 года.

Не меньше проблем в уже введённом в эксплуатацию в 2019 году здании школы-гимназии на 300 мест. В 2021 году суд установил, что подрядчик ТОО "Фагот и К" выполнил работы не в полном объёме. Теперь в гимназии протекает крыша, есть проблемы с системой водоснабжения, во дворе нет освещения и спортивной площадки.

В акимате отметили, что контроль за строительством социальных объектов в Иргизском районе будет усилен.

В одном из сёл Туркестанской области 30 лет ждут новую школу. Оборудованные и просторные кабинеты химии и физики ученики видели только в кино.

Жители села Сырлысай в Туркестанской области отказались отпускать детей на учёбу. Их возмутило, что буквально под окнами стоит готовое здание школы, а ученики вынуждены ездить на уроки в соседние аулы.

А в селе Рублёвка Северо-Казахстанской области дети были вынуждены учиться под звуки строительного шума из-за того, что в школе никак не могут закончить ремонт.