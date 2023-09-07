Бетономешалка в актовом зале: дети учатся под шум дрели в СКО

В селе Рублёвка Северо-Казахстанской области дети вынуждены учиться под звуки строительного шума: в школе никак не могут закончить ремонт. До сих пор в кабинетах стоит резкий запах краски, в коридорах повсюду цементная пыль, не работает буфет и не достроены туалеты. Хотя ещё в августе чиновники заявляли о полной готовности всех учебных заведений региона к началу учебного года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Шум перфораторов, всюду цементная пыль и невыносимый запах краски. Переступив порог средней школы в селе Рублёвка, оказываешься в центре грандиозной стройки. В столовой только начали делать потолок, в спортзале вместо инвентаря — строительные леса. В актовом зале и вовсе настоящая свалка. Сложно поверить, но здесь учатся дети. Бетономешалка, носилки, горы строительного мусора прямо под ногами.

Находиться здесь тяжело даже взрослому человеку из-за удушающегозапаха краски. К тому же в помещении очень холодно, двери постоянно открыты. Занятия проводят на втором этаже. Руководство школы уверяет, что здесь ремонт завершили. Чтобы дети не спускались вниз, поставили стул с табличкой "Закрыто". При этом качество уже законченных работ, похоже, пока никто не проверял.

Из-за стройки педагогам пришлось изменить учебный план. Пока нет столовой, у младших классов в день не больше четырех уроков, у старшего звена — максимум шесть.

"Программу не сократили, но в эти дни сделали немного меньше, потому что дети хотят есть. Физкультурой сейчас занимаются в классе. У них есть не спортивные занятия. Например, тогыз кумалак, поэтому там не нужен спортзал. Но это во второй четверти, сейчас можно сделать такие изменения", — рассказал директор средней школы села Рублёвка Александр Махиня.

Ремонт планировали закончить 2 сентября. В районном отделе образования, который является заказчиком работ, утверждают, что объект даже обещали сдать раньше срока. Но у строителей неожиданно закончились двери и подвесной потолок. И сразу все пошло не по плану. Но срывать начало учебного года не стали.

"Накануне 31-го числа, когда мы все здесь были, в принципе, кабинеты учебные были готовы. Покрасочные работы тоже были прекращены. Та зона, которая считается, где у нас актовый зал и спортзал, был отдельный вход. Поэтому мы думали, что для учебного процесса это мешать не будет", — сообщил и. о. начальника отдела образования Аккайынского района Сайранбек Жакупов.

На ремонт школы выделили 135 миллионов тенге. Чиновники уверяют, что недобросовестного подрядчика накажут штрафом. В райотделе образования утверждают, уже через неделю все работы будут завершены. Ведь строители трудятся, не покладая рук.

Удивительно, но родители школьников не возмущаются. И даже рады поддержать народную стройку. Ведь этого ремонта тут ждали 40 лет.

"Беспокоит, но учимся как бы. Дома тоже, знаете, с троими детишками как-то тяжело очень на дистанционном учиться", — рассказали родители.

Люди не скрывают: готовы терпеть любые неудобства, лишь бы в их Рублёвке была школа. Потому что без нее не будет и села.

В городе Есиль Акмолинской области здание 80-летней школы гниёт под дождем. К началу учебного года школу должны были капитально отремонтировать, но подрядчик не уложился в сроки. Кроме того, из-за дождей помещение затопило – в учебных классах стоит вода, а мебель пришла в негодность.

До 2025 года в Казахстане будет создано 800 тысяч ученических мест, что позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании 1 сентября 2023 года.