Родители не разрешают детям ходить в школу в Туркестанской области

Жители села Сырлысай в Туркестанской области отказались отпускать детей на учёбу. Их возмутило, что буквально под окнами стоит готовое здание школы, а ученики вынуждены ездить на уроки в соседние аулы. Там, говорят родители, между детьми постоянно возникают конфликты и драки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Село Сырлысай в Казыгуртском районе образовалось около 20 лет. Как только количество детей подходящего возраста перевалило за сотню, здесь было решено построить школу на 200 мест. Власти обещали открыть её ещё в прошлом году. Но в сентябре детей опять отправили учиться в соседний район.

"В школе бывают различные мероприятия, дополнительные уроки, кружки, секции. Наши дети этого лишены! Потому что за ними по расписанию приходит автобус и увозит. А если ребёнок останется или опоздает, ему придётся восемь километров пешком идти!" - рассказала мать школьника Токтагуль Жунусова.

Родителей беспокоят и стычки между местными и приезжими детьми.

"Старшие классы, выходя из школы, ловят, пока учителя на уроках находятся, избивают, матерятся, вымогают деньги. Я категорически не буду отпускать! И я знаю, что по закону неправильно поступаю, но моя цель – добиться, чтобы школу, на которую выделено было из республиканского бюджета, открыли нам", - сказала жительница села Гульшат Вафаева.

Своя школа в Сырлысае уже построена. На нее было выделено 640 миллионов тенге. Но в новом учебном году она так и не открылась. Заказчик – управление строительства – винит в этом нерасторопного подрядчика.

Как сообщил главный специалист управления строительства Туркестанской области Мардан Серикбаев, сначала было отставание по срокам строительства. Потом случилась задержка с доставкой оборудования из-за рубежа. Сейчас все готово на 99 процентов.

Сроки открытия школы перенесли. На этот раз говорят, что случится это не раньше ноября.