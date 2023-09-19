"Полы гниют, крыша течёт". 30 лет ждут новую школу в селе на юге РК

Больше 200 школьников села Ынтымак Туркестанской области вынуждены учиться в 10 кабинетах. В этом году один из классов переделали в столовую, и за партами стало еще теснее. Учителя уже не знают, каким образом разделить детей, чтобы все поместились. Само здание при строительстве планировалось как административное. За 30 лет оно ни разу не видело капитального ремонта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Учащиеся школы имени Султана Искакова оборудованные и просторные кабинеты химии и физики видели только в кино. Торжественные линейки проходят в узких коридорах, а дискотеки и концерты возможны лишь в теплое время года, так как актового зала здесь нет. Здание 34 года назад строили как административное — для фермеров. И за всё это время оно не видело капитального ремонта. Учителя и родители своими силами пытаются латать дыры на крыше и в полу. Но этого все равно недостаточно.

"Каждое лето мы всем селом думаем, как отремонтировать нашу школу. Вместе с учителями меняем частями шифер. Но в одном месте сделаем, в другом течёт. Полы гниют. Недавно разобрали одно заброшенное здание, много материалов для школы использовали. Но всё равно дожди пойдут, опять всё будет течь, сыреть и гнить", — рассказал житель села Бакытбек Найзабаев.

В школе учатся 205 детей. Из-за нехватки мест учащиеся 10-го и 11-го классов вынуждены ездить на учебу в соседние аулы. В коридорах особо не разгуляешься, так как часть пространства пришлось оборудовать под учительскую. В этом году из-за нормы об обязательном питании для учеников начальной школы педагоги лишились ещё одного из 10 кабинетов: его переоборудовали под столовую. Администрация снова в раздумьях: каким образом вместить всех детей?

"Если в одном классе 25 учеников, то у нас нет для них такого большого кабинета. Мы в один даже не можем вместить 19-20 человек. Поэтому делим их на две группы. Получается, в одном классе по 12 человек. У нас во 2-м, 3-м, 4-м классах по две группы. Когда на улице тепло, физкультурой занимаемся на улице, на спортивной площадке. А зимой играем в шахматы, шашки, тогыз кумалак", — поделился заместитель директора школы им. С. Искакова Берик Аспанов.

Сельчане давно просят построить им новую школу. Родители с этой просьбой не раз обращались к сменяющимся акимам области. Три года назад им рассчитали, что здание обойдется бюджету в 981 миллион тенге. За три года стоимость проекта на 200 мест выросла до 1 миллиарда 642 миллионов тенге.

"Строительство школы вынесли на рассмотрение предстоящей сессии маслихата. Если строительство одобрят и выделят финансирование, возможно, работы начнутся уже в этом году. И планируем в следующем, к началу учебного года, ввести здание школы в эксплуатацию", — сказал специалист отдела образования Ордабасинского района Мухитбек Сарсенбеков.

Ранее жители села Сырлысай в Туркестанской области отказались отпускать детей на учёбу. Их возмутило, что буквально под окнами стоит готовое здание школы, а ученики вынуждены ездить на уроки в соседние аулы.

А в селе Рублёвка Северо-Казахстанской области дети вынуждены учиться под звуки строительного шума из-за того, что в школе никак не могут закончить ремонт.