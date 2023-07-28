В полиции Шымкента опровергли информацию о массовой драке фанатов "Ордабасы" и "Легии"

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В департаменте полиции Шымкента заявили, что потасовки болельщиков перед матчем Лиги Конференций между местным "Ордабасы" и "Легией" из Варшавы не было, передает Baigenews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"27 июля в Шымкенте на стадионе Кажимухана прошла футбольная встреча между командами "Ордабасы" (Шымкент, Казахстан) и "Легия" (Варшава, Польша). Перед началом матча примерно в 20.30 между болельщиками команд произошла словесная перепалка", - рассказали в ДП.

Отмечается, что полицейские, обеспечивавшие общественный порядок, вовремя отреагировали.

"В результате удалось исключить конфликтную ситуацию. Хулиганских действий не было допущено", - заключается в сообщении.

Между тем в сети распространяются видеоролики, на которых запечатлена драка фанатов "Ордабасы" и "Легии".