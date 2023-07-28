Массовая драка произошла между фанатами "Ордабасы" и польской "Легии" в Шымкенте

Фото: Reuters/J.P. Pelissier

Болельщики "Ордабасы" и польской "Легии" устроили массовую драку перед матчем в рамках Лиги Конференций в Шымкенте, передает Baigenews.kz.

Игра второго отборочного раунда Лиги Конференций УЕФА проходила в Шымкенте.

Фанаты футбольных клубов "Ордабасы" и "Легия" устроили массовую драку. Видео потасовки распространилось в соцсетях.

В полиции Шымкента заявлений по поводу инциндента между болельщиками не было.

Напомним, что поединок между "Ордабасы" и "Легией" завершился ничьей, 2:2.