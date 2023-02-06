В полиции прокомментировали вооружённое нападение на сына Динары Егеубаевой

В департаменте Алматы прокомментировали вооружённое нападение на сына Динары Егеубаевой, передаёт BaigeNews.kz

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств дела. Производство по делу осуществляет следственное управление департамента полиции", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что в январе президент Казахстана дал поручение правоохранительным органам найти заказчиков преступлений против журналистов и провести тщательное расследование серии преступлений в их отношении.

Напомним, накануне о нападении на свою квартиру сообщил известный журналист Вадим Борейко.