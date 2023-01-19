В Алматы разыскивают напавших на квартиру журналиста Вадима Борейко

Фото: facebook.com/vadim.boreiko

Алматинские полицейские разыскивают преступников, напавших на квартиру журналиста Вадима Борейко ночью 19 января, передаёт BaigeNews.kz.

О попытке запенить дверь его квартиры автор и ведущий проекта "Гиперборей" сообщил в социальных сетях. Он также уточнил, что злоумышленнкиов было трое и их видели соседи. Журналист предположил, что дверь хотели блокировать, а затем поджечь.Оперативная группа сняла отпечатки пальцев со стен и двери квартиры, взяла образцы ДНК.

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Он написал также, что связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. На двери подъезда преступники написали название его канала на youtube.

"В настоящее время отделом полиции при управлении полиции Бостандыкского района города Алматы проводится проверка. Принимаются меры, направленные на обеспечение полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств произошедшего, а также установление и задержание злоумышленников", — сообщили в полиции.