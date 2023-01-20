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akorda.kz Сегодня, 09:10
298
Сегодня, 09:10
298
Фото: akorda.kz

Токаев поручил найти заказчиков преступлений против журналистов

Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против казахстанских журналистов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на свой странице в Facebook написал пресс-секретать Касым-Жомарта Токаева Руслан Жедилбай. 

"Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", — процитировал он поручение президента.

Напомним, накануне о нападении на свою квартиру сообщил известный журналист Вадим Борейко.

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#президент #журналист #поручения #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:10
298
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