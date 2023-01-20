Токаев поручил найти заказчиков преступлений против журналистов

Президент поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование серии преступлений, направленных против казахстанских журналистов, передаёт BaigeNews.kz . Об этом на свой странице в Facebook написал пресс-секретать Касым-Жомарта Токаева Руслан Жедилбай.

"Должны быть выявлены не только исполнители, но и заказчики этих противоправных деяний, целью которых является нанесение ущерба общественной безопасности и репутации государства", — процитировал он поручение президента.