В Павлодарской области продали российскую пшеницу под видом казахстанской

Фото: Зерновой союз Казахстана

26 тонн российской пшеницы вывезли в страны Центральной Азии под видом казахстанского зерна.

Схема нелегального ввоза российской пшеницы по формальным договорам для последующего экспорта под видом казахстанской продукции выявлена департаментом АФМ по Павлодарской области, передаёт Baigenews.kz.



Установленный гражданин в период с 2021 по 2022 годы экспортировал в страны Центральной Азии (Афганистан, Таджикистан Узбекистан) 26 тысяч тонн российской пшеницы по фиктивным счетам-фактурам на сумму свыше одного миллиарда тенге, подтверждающих их казахстанское происхождение.

Тем самым он уклонился от уплаты платежей за перевозку по международному транзитному тарифу на общую сумму 460 миллионов тенге.



Досудебное расследование завершено. В соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

В целях защиты интересов добросовестных сельхозтоваропроизводителей, ведется системная работа по пресечению фактов незаконной выписки фиктивных счетов-фактур, связанных с реализацией пшеницы.



Только за последние полтора года в Павлодарской области к уголовной ответственности было привлечено пять человек, выписавших фиктивные счета-фактуры на сумму свыше 5,4 миллиарда тенге.



В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.