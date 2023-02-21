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  • В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека
pavlodarnews.kz Сегодня, 08:46
116
Сегодня, 08:46
116
Фото: pavlodarnews.kz

В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека

По предварительной информации департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошёл взрыв газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-центре станции скорой помощи, вызов поступил в понедельник, 20 февраля, в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф. 

"В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза", – говорится в сообщении. 

По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший лишь небольшие ссадины,  от госпитализации отказался.

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#происшествие #пострадавшие #Павлодар #ожог
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:46
116
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