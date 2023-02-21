В Павлодаре из-за взрыва в частной котельной пострадали два человека

Фото: pavlodarnews.kz

По предварительной информации департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Павлодарской области, в здании котельной павлодарского ТОО из-за утечки произошёл взрыв газовоздушной смеси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-центре станции скорой помощи, вызов поступил в понедельник, 20 февраля, в 16:27. На место направили скорую помощь и бригаду центра медицины катастроф.

"В результате взрыва частично разрушилось здание котельной и обрушилась кровля. Пострадали два человека: оператор-компрессорщик и водитель автогазовоза", – говорится в сообщении.

По словам медиков, 43-летний мужчина с ожогами доставлен в первую горбольницу, 59-летний мужчина, получивший лишь небольшие ссадины, от госпитализации отказался.