В Париже из-за сообщений о бомбе временно закрыли Лувр

Один из наиболее известных парижских музеев — Лувр объявил, что закроется на сутки по соображениям безопасности. Источники телеканала BFMTV уточнили, что в музей поступили звонки с угрозами взрыва, после чего полиция начала проверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

"По соображениям безопасности Лувр закрывает свои двери в субботу, 14 октября. Людям, забронировавшим посещение в тот же день, будут возвращены деньги. Мы благодарим вас за понимание", — сообщается в соцсетях музея.



Из культурного учреждения днем были эвакуированы все посетители и сотрудники, уточняет агентство AP. По его данным, речь идет о письме с угрозами.

Между тем сообщение об угрозе взрыва получила и администрация Версальского дворца, пишет издание Le Figaro со ссылкой на близких к полиции собеседников. По данным газеты, из здания эвакуируют посетителей.

Во Франци с 13 октября, после теракта в лицее города Аррас, режим контртеррористической готовности Vigipirate по решению правительства был повышен до максимального уровня "чрезвычайной готовности к нападению".

Подобный уровень готовности сил безопасности Франции позволяет мобилизовать дополнительные ресурсы, указал глава МВД страны Жеральд Дарманен.

Высший уровень готовности был введен на фоне продолжающегося военного противостояния между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС и после нападения молодого мужчины с ножом на сотрудников лицея Gambetta в Аррасе, в результате которого погиб один преподаватель и еще два человека получили ранения. Франция и Европейский союз признали группировку ХАМАС, чьи боевики вторглись в Израиль на прошлой неделе, террористической организацией.