Франция признала ХАМАС террористической организацией

Франция и Европейский союз признали палестинскую группировку ХАМАС, чьи боевики вторглись в Израиль на прошлой неделе, террористической организацией. Об этом сообщила премьер Франции Элизабет Борн, выступая в Национальном собрании, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС .

- ХАМАС — это террористическая группа. Это признано Францией и ЕС, - сказала Борн. - У терроризма и варварства нет оправдания.

Она подчеркнула, что ни одного евро из Франции "не должно попасть в руки террористов".

Глава кабмина отметила, что Париж выступает за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Ближнем Востоке, однако признала, что "это потребует много времени".

Борн также подчеркнула, что власти не допустят проявления антисемитизма во Франции "ни на улице, ни в Интернете".

Европа – основной донор помощи сектору Газа. Ранее, о прекращении выделении денег для Палестины сообщили и другие страны ЕС. Это Германия, Австрия, Швеция и Дания.

- Неразумно, что деньги шведских налогоплательщиков рискуют пойти на то, что, хотя непосредственно не связано с террором, но узаконивает его, - прокомментировал решение лидер партии "Шведские демократы" Йимми Окессон.

Между тем Европейская комиссия пока не определилась со своей позицией. Вечером 9 октября комиссар ЕС по расширению и политике добрососедства Оливер Вархел написал, что Еврокомиссия пересмотрит решение о выделении финансовой помощи на сумму €691 млн палестинцам и немедленно приостановит выплаты из-за нападения движения ХАМАС на Израиль, передал Reuters.

Но затем глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что "Еврокомиссия не будет приостанавливать текущие платежи... Приостановка платежей — наказание для всех палестинцев — нанесла бы ущерб интересам Евросоюза в регионе и только еще больше придала бы смелости террористам".