В общежитие - по правилам: Минобрнауки разработало регламент

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Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало на портале Открытые НПА регламент, который позволит сделать процесс обеспечения студентов местами в общежитиях более понятным, сообщает BaigeNews.kz.

Документ размещен на сайте Открытые НПА и доступен для публичного обсуждения до 3 ноября.

Новые правила определяют порядок распределения мест в общежитиях, принадлежащих организациям высшего и послевузовского образования на праве собственности или находящихся во владении, с учетом оснований и очередности предоставления мест проживания в общежитиях для обучающихся, за исключением организаций образования при Президенте Республики Казахстан.

В частности, предлагается размещать информацию о наличии свободных мест в общежитиях на официальных сайтах вузов, а прием заявлений осуществлять как через администрацию учебных заведений, так и с помощью веб-портала Электронного правительства egov.kz.

Еще один интересный момент — распределение мест в общежитиях на конкурсной основе специально созданной комиссией, которую формирует руководство учебного заведения. В ее состав должны входить помимо вузовских сотрудников, представители общественных организаций, например, профсоюзов и других гражданских объединений, созданных на добровольной основе. Также в комиссию предлагается включать студентов из органов самоуправления. При этом срок рассмотрение заявок от учащихся не должен превышать двух рабочих дней.

Среди тех, кто имеет право на заселение в общежитие — люди, которые предоставили справку об отсутствии жилья в том городе, где находится вуз. Приоритет - у граждан с инвалидностью, сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, обучающихся в рамках проекта "Мәңгілік ел жастары - индустрияға!" ("Серпін – 2050"), а также у кандасов. Есть преференции и у отличников и победителей олимпиад. Иностранных студентов обеспечат местами в общежитии в соответствии с международными и межправительственными договорами.

В документе подчёркивается, что место в общежитии студенту могут дать, если у него возникла острая нужда в жилье по непредвиденным семейным, материальным и иным обстоятельствам. Но места в общежитии можно и лишиться, если не соблюдать правила проживания.

"Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении места в общежитии обучающемуся, нужда в жилище которого возникла по причине произошедших непредвиденных семейных, материальных и иных обстоятельств, а также о выселении из общежития за несоблюдение правил проживания или устава ОВПО по обоснованному представлению", - говорится в документе.

Напомним, что вопрос о предоставлении мест в общежитиях остро встал в сентябре 2022 года, когда в Казахстан пошла волна массовой миграции граждан России. В итоге многие студенты оказались в практически на улице, когда им из-за ажиотажного спроса на недвижимость, повысили цены на арендное жилье.

А с 2023 года без общежитий казахстанские вузы не смогут открывать набор на новые специальности.