С 2023 года без общежитий казахстанские вузы не смогут открывать набор на новые специальности

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В Казахстане ужесточат требования к университетам по вопросу общежитий, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, вузы должны будут обеспечить всех студентов общежитиями.

"В соответствии с поручениями, которые даны в послании президента, будем со следующего года выставлять жёсткие требования к университетам. Если университет хочет открыть новую специальность, привлечь студентов по новой специальности или вообще открыть новый вуз, то к нему будут очень жёсткие требования – 100%-ое обеспечение общежитиями. Допустим, хочет вуз привлечь 100 студентов на новую специальность, он должен обеспечить 100 койко-мест", - заявил Саясат Нурбек.

На данный момент для строительства общежитий привлекаются средства частных инвесторов. Сейчас ведомство разрабатывает для них упрощённые процедуры. Вложение частных средств позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета на строительство общежитий, отметил министр.

"Инфраструктуру вуза недостаточно развивать только за счёт средств от платы за обучение. В международной практике, например, в США, Сингапуре, России и других странах вузы создают эндаумент-фонды и используют их для развития своего потенциала и поддержки студентов. У нас тоже есть такой опыт. Эндаумент-фонды, созданные при вузах, будут выделять средства на предоставление льгот и возмещение стоимости обучения студентов, на развитие инфраструктуры университета и проведение научных исследований. Создана рабочая группа, будет разработан законопроект по развитию эндаумент-фондов", - сказал министр.

На сегодня 104 высших учебных заведений располагают 209 общежитиями, в которых проживают свыше 101 тысячи студентов. Ещё 100 общежитий и хостелов на 14 309 мест вузы арендуют. Дополнительная потребность в общежитиях составляет более 87 тысяч мест.

С 2018 года в Казахстане ввели в эксплуатацию 50 общежитий на 15 482 места. В этом году планируется ввод ещё 17 общежитий на пять тысяч мест.