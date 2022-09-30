Более семи тысяч студентов дополнительно разместили в общежитиях и хостелах Алматы

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Более семи тысяч студентов-старшекурсников дополнительно разместили в общежитиях и хостелах 35 алматинских вузов за последние три недели. Часть вузов арендовали для своих обучающихся частные общежития и хостелы, некоторые переоборудовали имеющиеся здания под жилье для студентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства науки и высшего образования РК.

Министерство сообщило, что ранее все первокурсники алматинских вузов были полностью размещены в общежитиях ещё в начале нового учебного года. Вопрос по обеспечению студентов жильём находится на контроле ведомства.