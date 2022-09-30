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  • Более семи тысяч студентов дополнительно разместили в общежитиях и хостелах Алматы
Министерство науки и высшего образования РК Сегодня, 15:01
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Фото: Министерство науки и высшего образования РК

Более семи тысяч студентов дополнительно разместили в общежитиях и хостелах Алматы

Более семи тысяч студентов-старшекурсников дополнительно разместили в общежитиях и хостелах 35 алматинских вузов за последние три недели. Часть вузов арендовали для своих обучающихся частные общежития и хостелы, некоторые переоборудовали имеющиеся здания под жилье для студентов, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал министерства науки и высшего образования РК.

Министерство сообщило, что ранее все первокурсники алматинских вузов были полностью размещены в общежитиях ещё в начале нового учебного года. Вопрос по обеспечению студентов жильём находится на контроле ведомства.

"Мы совместно с вузами решаем вопрос заселения студентов в общежития. Большинство студентов размещены и обеспечены жильём. Отмечу, что оперативный штаб министерства по обеспечению  студентов общежитиями продолжает работать и оказывать помощь нуждающимся в жилье студентам", – отметил вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев.

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#вуз #студенты #общежитие #Алматы
Журналист
Сегодня, 15:01
120
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