В Нур-Султане стартовала конференция Agritech - Efficiency & Resiliency

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На площадке международного технопарка IT-стартапов Astana Hub стартовала международная конференция Agritech - Efficiency & Resiliency, посвященная применению высокотехнологичных методик для развития сельского хозяйства, передает BaigeNews.kz. В конференции принимали участие представители Министерства сельского хозяйства, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Зернового союза Казахстана, Посольства Франции в РК, казахстанских и французских сельскохозяйственных компаний.

Руководители казахстанских и французских компаний также рассказывали как при помощи современных технологий, они решили проблемы, возникающие на производстве и на полях, и в целом, меняют аграрную индустрию.

"Франция является одним из лидеров в сельскохозяйственной сфере: у нас есть соответствующие технологии и ноу-хау. Мы также признаем Казахстан крупным игроком в аграрном секторе, который обладает большим потенциалом и колоссальной территорией. Поэтому наше сотрудничество, основу которому положило Соглашение 2008 года о стратегическом партнерстве вполне обосновано и имеет большие перспективы. На сегодняшнем мероприятии, организованном при тесном сотрудничестве с холдингом Aitas KZ участвуют также французские компании. Надеемся на плодотворное сотрудничество в деле достижения устойчивого развития сельского хозяйства, а также дальнейшего увеличения производительности и эффективности данной отрасли, чему явно поспособствует цифровизация", - отметил чрезвычайный и полномочный посол Франции в Казахстане Дидье Канес.

Как отметил вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов, Казахстан заинтересован в подробном изучении технологий из Франции для сельского хозяйства. По его мнению, между двумя странами есть огромный потенциал для сотрудничество. В свою очередь, организатор и генеральный директор холдинга Aitas KZ Серик Толукпаев, подтвердил слова дипломата, отметив, что группа компаний активно применяет цифровые технологий в сельском хозяйстве.

"Конечно, интересно пообщаться с французскими партнерами, но и нам есть чем поделиться. Цифровизация, безусловно, важна, и у нас есть сферы бизнеса, где мы используем ее в качестве поддержки. Устойчивые системы настроены на долгосрочные тренды, и есть свои сложности во внедрении цифровизации", - подчеркнул Толукпаев.

По словам казахстанского предпринимателя Максута Бактыбаева, внедрение новых технологий помимо эффективности производства, приводят к увеличению прибыли на 20-30 процентов.

"Мы разделяем эту позицию, что цифровизация - это неизбежное явление. И это не мода, а технологическая необходимость, которая позволит предприятиям снижать себестоимость, дороже продавать свою продукцию за счет многих факторов", - сообщил Максут Бактыбаев.

В ходе конференции участники обсудили широкий спектр вопросов, касающихся внедрения цифровых технологий в аграрный сектор, презентовать цифровые возможности для фермерских хозяйств и наладить сотрудничество между компаниями двух стран.