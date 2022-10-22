Лента новостей
- В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана 01:02 43
- Центр для инвалидов в Актобе не оснащен пандусами и подъемниками 00:13 112
- В Костанайской области завершили строительство домов для пострадавших от лесных пожаров 21.10.2022 160
- Штормовое предупреждение объявлено почти по всему Казахстану 21.10.2022 169
- Самые образцовые семьи Казахстана. Какие они? 21.10.2022 224
- Стрельба в Сатпаеве: по подозрению в покушении задержали ещё нескольких человек 21.10.2022 152
- Две бронзы завоевали казахстанцы на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби 21.10.2022 233
- Инклюзивную школу открыли в Семее ко Дню Республики 21.10.2022 294
- Выборы 2022: Решение ЦИК о регистрации кандидатов прокомментировали юристы 21.10.2022 210
- Ущерб от лесных пожаров в ВКО превысил миллиард тенге 21.10.2022 224
- Проведение Центрально-Азиатских игр возобновят в ближайшие два года 21.10.2022 216
- Выпускницу из Атырау пригласили учиться сразу в 15 вузов мира 21.10.2022 1759
- Кандидат Дайрабаев объявил об открытии своего республиканского штаба 21.10.2022 267
- Открыт предвыборный штаб кандидата в президенты РК Мейрама Кажыкена 21.10.2022 301
- Стала известна дата предвыборных теледебатов 21.10.2022 241
- Предвыборный штаб Каракат Абден начал свою работу 21.10.2022 239
- В штабе Салтанат Турсынбековой прошло заседание оргкомитета 21.10.2022 261
- Начал работу предвыборный штаб Нурлана Ауесбаева 21.10.2022 305
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева начал агитационную кампанию 21.10.2022 242
- Балаева поздравила победителей конкурса "Мерейлi отбасы-2022" 21.10.2022 321
- Республиканский конкурс "Мерейлi отбасы-2022" прошел в Астане 21.10.2022 479
- Завершилась регистрация, определены кандидаты в Президенты Казахстана 21.10.2022 510
- Дворец школьников, ипподром и парк культуры открыли ко Дню Республики в Кызылординской области 21.10.2022 307
- Президент принял Жабала Ергалиева 21.10.2022 293
- Более тысячи учителей английского языка пройдут бесплатное повышение квалификации в Казахстане 21.10.2022 243
- Прилетающим в Россию казахстанцам больше не нужен ПЦР-тест 21.10.2022 297
- Почему очень мало мужчин-воспитателей в детских садах, рассказал британский профессор 21.10.2022 307
- "Учить, воспитывать, любить". Педагогический форум проходит в столице 21.10.2022 332
- Износ оборудования составляет 60 процентов — Минэнерго о состоянии сетей в Казахстане 21.10.2022 324
- Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву 21.10.2022 344
- Современные вызовы ставят новые задачи перед образованием — глава НИШ 21.10.2022 250
- Как будут работать ЦОНы в праздничные дни в Казахстане 21.10.2022 379
- Куда сходить на праздничных выходных в Астане 23, 24 и 25 октября 21.10.2022 443
- Вернуться к масочному режиму рекомендуют актюбинцам 21.10.2022 341
- Управделами президента подарили акимату Ұлытау подержанные авто 21.10.2022 381
- Пауэрбанк загорелся у пассажира в алматинском аэропорту 21.10.2022 514
- "Мелодия великой степи": в столице открылась выставка современных художников 21.10.2022 352
- Более 20 видов сыра варит многодетная мама из Кокшетау 21.10.2022 477
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 324
- Борис Джонсон может вновь стать премьером Великобритании 21.10.2022 331
- CTS запустила приложение для отслеживания автобусов в Астане 21.10.2022 480
- Как казахстанцы могут сделать выборы честными, рассказал юрист 21.10.2022 336
- В Казахстане за девять месяцев на предприятиях погибли 134 человека 21.10.2022 267
- Премьер пообещал бороться с радиофобией в Казахстане 21.10.2022 455
- Муралы Мухтара Ауезова и Димаша, безопасные пешеходы и линейный парк появятся в Актобе 21.10.2022 467
- Народная коалиция вокруг президента как движущая сила к переменам 21.10.2022 360
- Постельное белье и клубника. Какой бизнес открыли на грант в Кызылординской области? 21.10.2022 479
- Кевина Спейси оправдали по делу о сексуальных домогательствах 21.10.2022 278
- Еврокомиссия признала безопасными авиаперелёты в Казахстане 21.10.2022 350
- Только четверть жертв бытового насилия обращается в полицию - эксперт 21.10.2022 376
- Произведения казахстанских писателей переведут на популярные языки мира 21.10.2022 393
- Минтруда будет искоренять дискриминацию в рабочих отношениях 21.10.2022 397
- В МВД рассказали, почему возобновили рассылку SMS о необходимости регистрации по месту жительства 21.10.2022 346
- У библиотекарей Казахстана появился профессиональный праздник – 24 октября 21.10.2022 465
- Прямые рейсы из Алматы в Хабаровск планируют запустить в декабре 21.10.2022 357
- Строительство остаётся драйвером экономики РК - аналитики 21.10.2022 370
- Президент ратифицировал Соглашение об учреждении Института глобального зеленого роста 21.10.2022 372
- Мошенники в Алматы выписали фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге: суд вынес приговор 21.10.2022 501
- КНБ задержал лидера и участников банды "Бейнеуских" рэкетиров 21.10.2022 788
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 408
- LG может перенести своё производство из России в Казахстан 21.10.2022 558
- 36 случаев заражения коронавирусом за сутки зафиксировали в Казахстане 21.10.2022 409
- Более 300 счётчиков украли из одной многоэтажки в Актау 21.10.2022 375
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 599
- В Экибастузе затопило улицу из-за самовольного подключения горожан к теплу 21.10.2022 386
- Документы из ЦОНа теперь можно заказать на дом экспресс-доставкой 21.10.2022 674
- 700 тонн продукции привезут на ярмарку в Астану из двух областей 21.10.2022 794
- Соревнования между тазы из Казахстана и России прошли в Павлодарской области 21.10.2022 525
- Как воспитать в РК молодёжь с активной гражданской позицией, рассказали общественники 21.10.2022 411
- Топ-менеджеры "БИПЭКа" вышли из СИЗО Усть-Каменогорска 21.10.2022 2467
- Казахстан и Кипр договорились экстрадировать разыскиваемых лиц 21.10.2022 438
- Как уровень образования влияет на размер премий работников в РК, рассказала эксперт 20.10.2022 472
- Мужчина убил женщину в обувном магазине Астаны 20.10.2022 20507
- Отравленные продукты, из-за которых гибнут животные, ищут в парке Караганды 20.10.2022 466
- Одну из улиц полностью перекроют в Астане 20.10.2022 479
- На автозаправках Алматы выявили множество нарушений 20.10.2022 533
- Алихан Смаилов прибыл в Ереван 20.10.2022 455
- Похищенное во время январских событий боевое оружие изъяли в Алматы 20.10.2022 432
- Какой будет погода 21 октября в Казахстане 20.10.2022 616
- Почему казахстанцы неправильно питаются, и как это исправить 20.10.2022 653
В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана
22 октября в небе на фоне гор Заилийского Алатау состоится акция "Ашық аспан", посвящённая Дню Республики Казахстан, передает Almaty.tv.
В рамках проведения акции профессиональным парашютистом — рекордсменом мира по прыжкам с парашюта будет совершен прыжок с самым большим флагом Республики Казахстан.
Размер флага составляет 800 квадратных метров (примечание: самый большой флаг, возвышающийся на главном флагштоке столицы равен 450 кв. метрам). Он изготовлен специально для этого уникального события, результат которого войдёт в Книгу рекордов Казахстана. Высота, с которого будет совершен прыжок, составляет 3000 метров, что выше уровня самого известного горнолыжного курорта Шымбулак.
Цель акции — укрепление патриотического духа всех казахстанцев, а также поддержание толерантного отношения к друг другу, вне зависимости от наций, и концепции мирного неба над головой.
Главный девиз мероприятия — "Ашық Аспан" несет в себе идею о целостности, мирном небе над головами казахстанцев и говорит о необходимости сохранить мир и преумножить благополучие жителей Республики Казахстан.
Организатором акции выступила инициативная группа, состоящая из Жомарта Кияса, Ескендира Ибрагима, Курманбека Жумагали, Темира Спатаева, Алжана Дарменова, Тойбека Мырзабекова.
Мероприятие состоится на аэродроме "Байсерке", в селе Еркин Талгарского района Алматинской области.
-
Hype news
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 599
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 1223
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 1895
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 6724
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 3426
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 86468
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 2707
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 2221
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 10856
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 4415
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 1124
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 1514
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 31156
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 2218
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 3336
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 10133
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 9131
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 6093
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 298649
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 6504
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 5898
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 23126
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 6353
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 6219
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 13266
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 8809
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 8433
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 10215
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 26731
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 8310
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 11981
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 19575
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 9904
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 10558
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 7408
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 27079
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 7433
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 346685
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 35867
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 8255
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 8902
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 14753
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 8103
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 47879
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 13039
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 10908
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 10114
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 9274
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 9693
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 11236
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 8794
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 9570
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 9043
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 26220
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 8887
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 9239
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 8791
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 30489
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 188189
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 15728
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 19986
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 10706
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 11148
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 19883
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 6365
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 12260
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 6286
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 9038
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 31056
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 13530
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 6931
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 10884
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 7044
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 24206
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 9091
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 9862
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 8302
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 13600
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 9032
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 7973
-
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 324
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 408
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 3716
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1069
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 11759
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10099
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10097
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 10560
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 9759
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14080
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 10726
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 12688
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 13667
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13340
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 10979
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11340
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 27539
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12291
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 14632
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11385
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 12665
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13326
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14557
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 12746
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 14712
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14226
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15404
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15354
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 31914
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 15821
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 16739
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16448
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17304
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17259
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26106
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 16718
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24005
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 34737
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18499
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 23951
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23073
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25062
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21095
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22503
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 20706
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20576
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20464
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36162
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22579
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 20732
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25534
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 24789
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25119
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24393
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24503
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 26641
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27151
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 25823
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25403
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26091
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27297
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 24918
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28193
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 25858
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26500
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27466
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29187
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28127
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27269
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31107
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 26913
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 29821
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27491
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58249
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29012
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 28073
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 29829
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 27695
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 28099
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 28105