В небе над Алматы и Алматинской областью раскроют самый большой флаг Казахстана

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22 октября в небе на фоне гор Заилийского Алатау состоится акция "Ашық аспан", посвящённая Дню Республики Казахстан, передает Almaty.tv.

В рамках проведения акции профессиональным парашютистом — рекордсменом мира по прыжкам с парашюта будет совершен прыжок с самым большим флагом Республики Казахстан.

Размер флага составляет 800 квадратных метров (примечание: самый большой флаг, возвышающийся на главном флагштоке столицы равен 450 кв. метрам). Он изготовлен специально для этого уникального события, результат которого войдёт в Книгу рекордов Казахстана. Высота, с которого будет совершен прыжок, составляет 3000 метров, что выше уровня самого известного горнолыжного курорта Шымбулак.

Цель акции — укрепление патриотического духа всех казахстанцев, а также поддержание толерантного отношения к друг другу, вне зависимости от наций, и концепции мирного неба над головой.

Главный девиз мероприятия — "Ашық Аспан" несет в себе идею о целостности, мирном небе над головами казахстанцев и говорит о необходимости сохранить мир и преумножить благополучие жителей Республики Казахстан.

Организатором акции выступила инициативная группа, состоящая из Жомарта Кияса, Ескендира Ибрагима, Курманбека Жумагали, Темира Спатаева, Алжана Дарменова, Тойбека Мырзабекова.

Мероприятие состоится на аэродроме "Байсерке", в селе Еркин Талгарского района Алматинской области.