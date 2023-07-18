В МВД посчитали, сколько бюджетных денег Казахстан потратит на закуп метадона

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В ведомстве выразили своё негативное отношение к метадоновой терапии и привели данные о том, что эта программа совершенно неэффективна, передает корреспондент BaigeNews.kz.

С 2008 года в Казахстане в пилотном режиме начали внедрять опиоидную заместительную терапию метадоном (ОЗТ). Уже тогда программа вызвала много споров. Однако ее не остановили. Более того, недавно вице-министр здравоохранения Вячеслав Дудник заявил, что с 2024 года наркотическое вещество планируют закупать за счет средств госбюджета, чем вызвал новый шквал критики со стороны общественности. Сейчас эти расходы покрывает Глобальный Фонд для борьбы со СПИД, туберкулезом и малярией.

Министерство внутренних дел с 2008 года выступает против введения метадоновой терапии и остаётся при своём мнении. В ведомстве считают, что проект не оказал влияния на снижение заболеваемостью ВИЧ-инфекцией (а это было изначальной задачей). Количество пациентов ОЗТ, зараженных ВИЧ-инфекцией не превышает 30%.

"Метадоновая программа является неэффективной и финансово затратной. Согласно расчетам, проведенным в 2010 году Управлению ООН по наркотикам и преступности, при официальном внедрении ОЗТ потребуется от 115 тысяч до трёх миллионов долларов США только на закуп метадона. Эта сумма увеличивается с учетом содержания необходимых помещений, закуп расходных материалов, расходов на транспортировку наркотического вещества и создание рабочих мест. Максимальная сумма достигает 7,2 миллиона долларов США. А по оценке отечественных экспертов, расходы составят 28,6 миллионов долларов США", - заявили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что опиоидная заместительная терапия не является лечением в традиционном понимании, а лишь заменяет употребление приема незаконного наркотика легализованным метадоном. При этом, пилотный проект не решил проблемы снижения криминальной активности наркопотребителей, не оказал влияния на их ресоциализацию, не снял проблемы употребления ими "уличных" инъекционных наркотиков, аптечных препаратов, а также алкоголя.

"Внедрение масштабной метадоновой программы в Казахстане будет являться началом легализации отдельных видов наркотиков, что приведет к снятию моральных барьеров у населения к употреблению наркотиков", - прогнозируют в министерстве.

В МВД добавили, что в настоящее время происходит трансформация мирового наркорынка с увеличением в нем доли синтетических наркотиков, а применение метадоновой терапии в этих случаях неэффективно.

С этим утверждением полностью согласен и врач высшей категории, нарколог психиатр и психотерапевт Марс Беримбаев.

"Метадоновую терапию изначально экспериментально внедрили в Карагандинской области в городе Темиртау, потому что там когда-то было очень много именно героиновых наркозависимых, которые инъекционно использовали героин. Метадоновую терапию внедрили, чтобы не было распространения ВИЧ-инфекции среди наркозависимых. Все врачи-наркологи были против внедрения этой программы, может быть только какие-то единичные врачи были "за", - отметил он.

Эксперт уверен, внедрять метадоновую терапию по всей территории Республики Казахстан сейчас тем более нет смысла, так как героиновых наркозависимых почти нет.

"Сейчас много других синтетических наркотиков. Эти наркотики или нюхают или курят. С таким способом употребления наркотиков ВИЧ-инфекция не распространяется. Поэтому метадоновая терапия уже неактуальна", - пояснил он.

Беримбаев добавил, что многие врачи уверены в том, что внедрение метадоновой терапии – это лоббирование каких-то финансовых интересов.

"Метадон у нас не производится, он завозится из-за рубежа. Фарминдустрия – это огромный бизнес. И все это выгодно фармпроизводителям, чтобы эту программу внедряли в какой-то стране, закупали огромными партиями метадон и тратили на это миллионы", - заключил эксперт.

Напомним, выступая в июне этого года на Национального курултая, Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на распространение "синтетики" в Казахстане и поручил "на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ".