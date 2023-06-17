О чём говорил Токаев на заседании Национального курултая: опубликован полный текст выступления

Фото: Акорда

Официальный сайт главы государства опубликовал полный текст выступления Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

"В начале своего выступления хочу сразу подчеркнуть, что, на мой взгляд, Национальный курултай – это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи.

Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения.

Сегодняшний курултай проходит после трагедии, в результате масштабных пожаров в области Абай погибли наши сограждане.

Еще раз повторюсь: мы должны извлечь уроки из этой трагедии и принять конкретные решения.

Выпавшие на нашу долю испытания прежде всего проверяют на прочность наше единство. Такие сложные моменты показывают, что самое важное – это взаимная солидарность, поддержка и ответственность. Вы это и сами хорошо понимаете.

Национальный курултай является уникальной площадкой, консолидирующей наш народ для достижения общих целей.

Инициатива о созыве Курултая была выдвинута мною в мартовском Послании прошлого года. Этот шаг был обусловлен необходимостью укрепления общественного диалога, широкого обсуждения вопросов и задач, влияющих на будущее нашей страны.

Первое заседание Курултая мы провели ровно год назад в Улытау – колыбели нашей многовековой государственности, месте, где принимались судьбоносные решения. Эта традиция продолжилась и в этом году.

Сегодняшнее мероприятие проходит в священном для всего тюркского мира городе. Наш народ по традиции называет Туркестан духовной столицей страны. Однако его роль гораздо выше.

Туркестан занимал особое место в нашей истории. С древних времен он выступал крупным торговым узлом на Великом Шелковом пути, был духовно-образовательным центром для всех братских народов. Здесь покоятся многие выдающиеся личности, оставившие значимый след в истории казахов. Можно сказать, что этот древний город хранит всю многогранную летопись нашего народа и является яркой путеводной звездой цивилизации Великой степи.

На протяжении веков Туркестан был важным политическим центром и столицей нашего государства. Здесь располагались ставки многих наших ханов, правивших бескрайними степными просторами. Отсюда вершили правосудие и призывали народ к единению наши мудрые бии.

Все это подчеркивает централизованный характер и глубокие корни нашей государственности. Династия ханов от Жошы до Кенесары более шести столетий правила в Великой степи. Таких примеров очень мало в мировой истории.

Сейчас мы находимся вблизи городища Культобе и неподалеку от местности Ордабасы, которую Абиш Кекильбаев называл "Каабой казахского духа".

Именно в таких знаковых местах множество раз собирались представители нашей нации для принятия мудрых, взвешенных решений, определявших будущее страны в узловые моменты истории. Народ поддерживал их, вверяя судьбу страны в руки своих лучших сынов. Таким образом, будучи едиными, мы успешно противостояли всем внешним вызовам и угрозам.

Сакральный Туркестан, являющийся оплотом единства народа и целостности страны, будет выполнять эту высокую миссию и далее. Это накладывает особую ответственность на руководителей данного региона.

Сколько бы эпох не сменилось, преемственность поколений не нарушится. Нынешнее заседание Национального курултая особенное по форме и глубокое по содержанию.

Со вчерашнего дня здесь обсуждался ряд важных тем. Члены Национального курултая в интересных и всесторонних дискуссиях с членами Правительства по многим вопросам высказали свои позиции, выдвинули новые инициативы.

Администрация Президента детально изучит все конструктивные предложения и подготовит по ним общее концептуальное видение. Они должны быть в обязательном порядке учтены в предстоящей работе.

Благодарю всех за активное участие в работе Курултая.

Уважаемые друзья!

Прошел ровно год после первого заседания Национального курултая. Этот отрезок времени стал историческим на пути построения Справедливого Казахстана.

Придав нашему Основному закону истинный дух справедливости, мы провели конституционную реформу, которая укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны.

За короткий срок мы сформировали качественно иную конфигурацию ключевых институтов власти, значительно расширили участие граждан в принятии решений, комплексно укрепили систему защиты прав и свобод человека.

Все это серьезно повысило стратегическую устойчивость и эффективность нашей политической системы, сделало ее более справедливой, открытой и конкурентной.

Некоторые люди сомневались в успехе наших преобразований. Но мы не свернули с нашего курса, а последовательно реализовали намеченный план масштабной политической модернизации. Мы проделали эту огромную работу вместе.

Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв.

По сути, Казахстан стал единственной страной в нашем геополитическом регионе, осуществившей в столь сжатые сроки такие кардинальные изменения в политической системе. Наши последовательные новации сформировали особую – казахстанскую – модель политических реформ, которая в будущем будет наполняться новым содержанием.

Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы все еще находимся в начале большого пути, впереди много работы.

Построение Справедливого Казахстана – задача всего общества, а не только министров или акимов. Для достижения этой цели недостаточно проведения политических и экономических реформ. Важно, чтобы произошла модернизация наших индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны. Одним словом, если не изменятся наши помыслы и устремления, не изменится ничего.

Сегодня мы видим беспрецедентное обострение международной ситуации. Некоторые крупные страны пытаются буквально продавить свою повестку, навязать свои стандарты.

Причем столкновение различных, зачастую диаметрально противоположных идей и подходов сейчас происходит не только в геополитике или экономике, но затрагивает даже сферу культуры и духовных ценностей, другими словами, идеологию. Это чревато самыми серьезными негативными последствиями для безопасного существования целого ряда государств и народов.

Международная ситуация не внушает оптимизма, поэтому Республика Казахстан должна быть едина как никогда.

От качества нашей нации в первую очередь зависит то, какое место мы займем в мироустройстве будущего. Если мы хотим стать сильной страной, мы должны вместе найти ответы на фундаментальные вопросы о том, какое будущее мы строим, в чем заключается наша национальная мечта, каким должен быть гражданин Казахстана, где наши точки опоры, в чем состоит миссия нашей страны. Сегодня я хочу представить свое видение на этот счет.

Перед нами стоит насущная задача совместить проводимые политические и экономические реформы с глубинными социокультурными переменами в обществе. Мы должны продолжить свое движение вперед и постоянно работать над укреплением своих ценностей, методично избавляясь от всего, что мешает прогрессу страны. Только так мы получим новое качество нации и укрепим нашу многовековую государственность. Иначе мы окажемся на обочине истории и канем в Лету.

Я прекрасно отдаю себе отчет в том, что какие-либо ценности невозможно внедрить специальным указом или законом. Различные концепции и доктрины без простых и понятных оснований имеют искусственный характер и обречены на провал. Становление любой жизнеспособной, устремленной в будущее идеологии – всегда результат совместного поиска государства и общества.

Мы должны гармонично объединить свои традиционные ценности с современными культурными нормами. Глядя на соотечественников – патриотичных, талантливых, смелых, образованных, целеустремленных, трудолюбивых – я с большим оптимизмом смотрю в будущее. Я вижу, как наша молодежь, растущая в свободной и независимой стране, достигает больших высот в науке, образовании, музыке, кино, спорте и других сферах, показывая миру уникальность нашей страны, наше мировосприятие и нашу самобытность. Наша молодежь по-современному возрождает наш национальный дух, соединяя опыт прошлого и горизонты будущего.

Задача государства – сохранить и многократно усилить этот позитивный импульс. Сделав это, мы сотворим свой казахский ренессанс и собственную эпоху реформации.

Мы, представители старшего поколения, должны на деле продвигать ценности труда и предприимчивости, отучать молодых людей от многословия, славословия, лености, равнодушия, безделья.

Мы как общество должны меняться не для того, чтобы нас кто-то оценил или похвалил, а прежде всего ради самих себя, ради будущего страны и будущего наших детей.

Откровенно говоря, иной раз кажется, что нас волнует то, что о нас подумают, а не то, кем мы являемся на самом деле. Можно сказать, что это уже стало для нас обычным явлением.

Безусловно, гостеприимство – хорошее качество. Но наводить порядок в своих домах только в ожидании гостей неправильно. Чистота и аккуратность должны стать для нас ежедневной нормой. Благоустроенные города и села, чистые и ухоженные парки, скверы, подъезды, дворы нужны прежде всего нам самим. Все мы хотим и стремимся к тому, чтобы наши дома были уютными и красивыми. Это абсолютно нормально. Такое же отношение у граждан должно быть к общественным пространствам и нашей уникальной природе. Казахстан – это наш общий дом и только от нас зависит, каким он будет.

Недавно наши крупные города столкнулись с нехваткой воды и перебоями в водоснабжении, что вызвало справедливое недовольство граждан. Безусловно, это серьезное упущение в работе акимов. Данную проблему нужно срочно решить. В противном случае я приму соответствующие решения.

Нам следует стремиться к созиданию не по форме, а по содержанию. "Быть, а не казаться" – вот наш принцип.

Наша новая общественная этика должна базироваться на ценностях единства и стабильности, справедливости и солидарности, закона и порядка, доверия и ответственности. Она должна стать воплощением патриотизма, гуманности, культа знаний, профессионализма, бережливости, трудолюбия. Превыше всего должно цениться одно из самых значимых качеств личности – трепетное отношение к своей земле и стране.

Человека, олицетворяющего эти благородные качества, можно охарактеризовать одним глубоким словосочетанием – ответственный гражданин – "Адал азамат". Справедливый Казахстан построят только ответственные граждане. Эти понятия тесно связаны между собой, одно невозможно без другого.

Ответственность перед своей страной и семьей – это признак высоконравственной и зрелой личности.

Человек, добросовестно работающий и получающий свой доход честным путем, достигнет подлинного успеха и будет всегда пользоваться заслуженным уважением в обществе.

Великий Абай говорил, что приобретать богатство честным трудом является достойным занятием для поистине благородного человека. Человек чести никогда не поступит несправедливо.

Справедливое общество утвердится только в том случае, если в каждой сфере на первом месте будет стоять ответственность и порядочность, будет жестко пресекаться коррупция и все решения будут приниматься, исходя из национальных интересов. Одним словом, истоки всех благих дел в обществе берут свое начало в идеалах ответственности, честности и верности долгу.

Поэтому "Справедливый Казахстан" и "Ответственный гражданин" – это два взаимосвязанных понятия, которые всегда должны рассматриваться в качестве незыблемых опор нашей страны.

Для построения Справедливого Казахстана каждый наш соотечественник должен стремиться стать ответственным гражданином. Мы должны воспитывать подрастающее поколение как ответственных граждан своей страны.

Для укоренения новых ценностей и усиления общенациональной идентичности необходимо вести системную идеологическую работу. Позвольте остановиться на её конкретных направлениях.

ПЕРВОЕ. Необходимо усовершенствовать государственную символику.

Сегодня уровень влияния любого государства во многом определяется силой национального бренда, для эффективного продвижения которого важно придерживаться единой стилистики и общих стандартов. Наши символы должны четко и ярко выражать наш уникальный национальный код.

На недавней сессии АНК я высказался о необходимости дальнейшего совершенствования геральдической символики страны. Думаю, что прежде всего нужно привести к единому знаменателю гербы наших регионов и городов.

Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Это вызывает обоснованную критику общественности. Поэтому в данной сфере необходимо провести тщательный анализ и выработать общие подходы. Следует упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов.

Отдельно остановлюсь на системе государственных наград.

В этой важной сфере у нас сложились свои устоявшиеся традиции. В нашей стране много тех, кто своим ежедневным кропотливым трудом вносит большой вклад в развитие государства и обеспечение безопасности граждан. Это учителя, врачи, ученые, предприниматели, полицейские, военнослужащие, спасатели и представители множества других профессий. Государство всегда должно поддерживать и отмечать заслуги таких граждан – созидателей и настоящих патриотов. Я уделяю этому особое внимание.

Очень важно, чтобы ордена и медали имели глубокую символику, были уникальными и находили широкий отклик в обществе. Для этого систему государственных наград нужно сделать менее абстрактной, более понятной и близкой народу.

Недавно мы придали государственным премиям персонифицированный характер, назвав их в честь таких выдающихся мыслителей и просветителей, как аль-Фараби, Абай, Ахмет Байтурсынов. Данный подход позволяет сохранить в памяти имена великих сынов и дочерей нашего народа, широко продвигать в обществе их прогрессивные взгляды.

По сути, именно из таких решений и формируется наша национальная идеология.

Систему государственных наград необходимо трансформировать в таком же ключе.

Орденам и медалям во многих странах присваиваются имена выдающихся деятелей. Это делается для укрепления гражданского патриотизма, укоренения в общественном сознании знаковых исторических фигур.

Нам нужно взвешенно использовать этот опыт в работе по совершенствованию системы государственных наград.

Необходимо подумать над тем, чтобы присвоить ряду наших орденов имена выдающихся деятелей нашего народа. Думаю, что для каждого гражданина нашей страны было бы большой честью стать кавалером орденов, носящих, к примеру, имена Султана Бейбарса и ряда других исторических личностей.

Ранее мною было поручено разработать и утвердить новую государственную награду "Ел бірлігі", которая впервые будет вручаться в День Республики в этом году.

В следующем году в День Республики мы отметим заслуги отличившихся граждан орденами, названными в честь исторических фигур.

Администрации Президента совместно с уполномоченными государственными органами, учеными и экспертами необходимо детально проанализировать этот вопрос и внести конкретные предложения до конца текущего года.

ВТОРОЕ. Очень важно укреплять историческое самосознание нации.

Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны.

Стратегическая задача по подготовке многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, все годы Независимости оставалась нерешенной в полной мере. Поэтому в статье "Независимость превыше всего" мною была инициирована подготовка нового многотомного издания по истории Казахстана.

Группой отечественных и зарубежных историков проведена первичная работа по написанию семи томов истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Теперь дело за основательной научной и стилистической редакцией материала, единым визуальным оформлением.

Необходимо, чтобы семитомник исключил концептуальные ошибки и недочеты прошлых изданий, охватывал все последние открытия по истории Казахстана, органично включал в общемировой контекст происходившие на нашей территории исторические процессы, представлял собой цельную и объективную летопись страны без нагромождения противоречивых фактов и мифотворчества. Принципиально важно сделать текст легким и интересным для восприятия читателей всех возрастов.

Подготовку многотомника по истории Казахстана нужно завершить до середины следующего года. А затем следует провести его широкое обсуждение в научной среде.

Этот труд внесет большой вклад в укрепление нашей государственности и исторического самосознания нации.

Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для её всестороннего изучения, осмысления и популяризации.

Важным инструментом исторического познания выступает археология.

Ключевой научной организацией страны, занимающейся системным изучением нашего уникального исторического наследия, является Институт археологии в Алматы. Его нынешнее состояние весьма плачевное.

Для модернизации и обеспечения должной работы Института нужно создать необходимые условия, обеспечив его соответствующими ресурсами. При Институте целесообразно создать специальный фонд археологических находок. Такой опыт широко распространен в мире.

Кроме того, нам следует определить единый ряд выдающихся фигур в истории нашего народа. Они станут одним из ключевых "маркеров" нашей общенациональной идентичности внутри страны и за рубежом.

Важнейшим идеологическим инструментом, имеющим огромное значение для укрепления исторического самосознания, также является ономастика.

Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются в угоду чьим-то личным интересам и предпочтениям.

В целом, в сфере ономастики требуется навести порядок. Работа в этом направлении должна вестись комплексно, последовательно и централизованно.

Ономастика – это не дело потомков и родственников наших предков или известных личностей, это прерогатива государства. Все ономастические процедуры нужно четко регламентировать с учетом не только региональных особенностей, но и общенациональных приоритетов.

ТРЕТЬЕ. Мы должны заниматься всесторонней популяризацией нашего культурного наследия.

Для модернизации страны нам необходимо эффективно использовать возможности "мягкой силы".

Одним из ключевых институтов здесь должно стать Казахстанское агентство по международному развитию "KazAID" при министерстве иностранных дел. Во многих странах подобные структуры занимаются продвижением своего национального бренда, истории и культуры. Такой подход позволяет им содействовать укреплению позитивного имиджа страны, формировать благоприятные условия для реализации внешнеполитических инициатив и усиления позиций бизнеса в мире.

Депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова только что высказалась о необходимости поддержки предпринимателей, занимающихся популяризацией национальных ценностей. Это тоже очень правильное начинание.

Казахская культура многогранна. От наших предков нам досталось огромное наследие, которое нужно последовательно модернизировать и продвигать во всем мире.

Например, мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи считается одним из символов нашей уникальной истории и занимает особое место в системе наших духовных ценностей. Внесено предложение придать данному объекту статус национального историко-культурного памятника. Я поддерживаю эту инициативу.

Говоря о Туркестане и мавзолее, невозможно не сказать о самом Ходже Ахмеде Яссауи. Это выдающийся мыслитель, один из столпов нашей духовности, который внес огромный вклад в утверждение ислама во всем тюркском мире. Преемственность духовных традиций Великой степи, берущая свое начало от Яссауи, не прерывается и по сей день.

В этом году исполняется 930 лет с его рождения. В этой связи нужно придать новый импульс работе по изучению и популяризации трудов мыслителя. Следует также проработать вопрос создания центра или института, который будет целенаправленно заниматься яссауиведением.

Наряду с мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи у нас есть и другие объекты, имеющие высокую духовную ценность и заслуживающие стать общечеловеческим достоянием. Сейчас подана транснациональная заявка на включение нескольких объектов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта работа ведется совместно с соседними странами.

Недавно по моему приглашению в Казахстан приезжала генеральный директор ЮНЕСКО, госпожа Одрэ Азуле. Она специально посетила город Туркестан. Этот визит главы влиятельной международной организации в нашу страну стал первым за последние десять лет.

Я провел отдельную встречу с госпожой Азуле, в ходе которой она вручила мне подтверждающие сертификаты о включении в список ЮНЕСКО заповедников "Бурабай" и "Маркаколь", а также музыкально-кукольного искусства "Ортеке".

Безусловно, это внесет значимый вклад в продвижение природного и культурного наследия Казахстана в мире. Необходимо продолжить работу по включению наших уникальных традиций и объектов в список нематериального культурного наследия.

Наша страна является средоточием и местом пересечения разных культур, которые органично вплетены в наш национальный код. Мы высоко ценим свою историю, связанную с именами выдающихся представителей многих народов. Например, в Казахстане есть уникальные музеи таких широко известных в мире поэтов и писателей, как Александр Пушкин, Тарас Шевченко, Федор Достоевский, Михаил Шолохов и ряда других. Необходимо сохранять и изучать это наследие, олицетворяющее многогранность нашей национальной культуры.

Еще одна наша отличительная особенность заключается в том, что мы являемся наследниками кочевой цивилизации. Это один из главных брендов нашего народа, известный всему миру.

По моей инициативе в следующем году в Казахстане пройдут V Всемирные игры кочевников. Данное событие будет содействовать развитию национальных видов спорта. Эти международные соревнования мы должны провести на самом высоком уровне.

ЧЕТВЕРТОЕ. Важной задачей является воспитание подрастающего поколения.

Нам необходимо укрепить свою национальную идентичность. Каждая нация в мире по-своему уникальна. Мы должны это правильно понимать. Уникальность нашей нации должна заключаться в успешности. Чтобы быть успешными, нам нужно совершать конкретные дела, а не следовать громким лозунгам, живя в плену иллюзий. Это должно быть ясно и понятно всем гражданам.

У нас должен быть четкий ответ на вопрос: "Каким образом мы станем успешной страной"? Качества, присущие ответственному гражданину, необходимо укоренить в сознании подрастающего поколения.

Новое качество нации сформируется только через развитие образования, науки и культуры. Данные направления можно назвать незыблемой триадой духовного развития нашего общества.

Мы должны уделить особое внимание воспитанию подрастающего поколения, ориентировать его на достижение благих целей. В эпоху интернета это непростое дело.

Нужно сказать открыто: сейчас дети и подростки, по сути, воспитываются социальными сетями. Если мы не будем направлять детей, показывать им правильный путь – это может стать крайне опасной тенденцией. Среди молодых людей есть и те, кто посредством интернета попали в сети радикальных религиозных течений. Плохие привычки молодежи – это прежде всего упущения старшего поколения.

Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации.

Важно усилить меры, направленные на улучшение воспитательной работы. Не секрет, что в этой сфере накопилось очень много проблем. Воспитательная работа в школах хромает. В последнее время в учебных заведениях участились факты буллинга, насилия, агрессии. Подобные случаи даже снимаются на камеру и выкладываются в социальные сети. Это превращается в определенную моду. Жестокость детей порой переходит все границы.

Не сходит с повестки дня и проблема семейно-бытового насилия. Люди, совершившие такие правонарушения, в обязательном порядке должны привлекаться к соответствующей ответственности в рамках закона.

Наше успешное развитие напрямую зависит от такого важного социального института, как семья. Если в казахстанских семьях будет царить счастье и благополучие, то и будущее нашей страны будет светлым.

Учитель Востока аль-Фараби говорил, что знания без должного воспитания – это враг человечества. Воспитание детей – задача в первую очередь родителей. Однако, зачастую родители сами подают неправильные примеры своим детям. Некоторые безучастно, равнодушно относятся к вопросам, связанным с воспитанием детей, перекладывая всю ответственность на школы и учителей.

Главное богатство государства – это люди, то есть граждане. Это очевидно. Но как бы то ни было, родители ведь сами открывают ребенку дверь в этот мир. Они это делают не для государства, не для общества, а прежде всего для самих себя. Поэтому каждому родителю следует уделять первостепенное внимание воспитанию сознательного поколения.

Необходимо, чтобы и школа выступала не только очагом знаний и просвещения, но и выполняла воспитательные функции. Задача учителя наряду со знаниями прививать ученику гуманистические идеалы.

В этой связи мы как общество должны уделить этому вопросу особое внимание, активно включившись в воспитательную работу в детских садах и школах.

Нужно культивировать в детях общечеловеческие и национальные ценности. Выпускники наших школ в первую очередь должны воплощать в себе качества ответственного гражданина.

В каждом ребенке необходимо укоренять чувство патриотизма. Следует придать импульс деятельности детско-юношеских организаций.

Любовь к Родине – это не громкие лозунги и бравурные марши на больших собраниях. Патриотизм – это чувство, идущее глубоко из сердца. Патриотизм – это когда человек постоянно следит за чистотой и порядком в своем доме, дворе и городе, бережно относится к общественным пространствам, не мусорит и не плюется, где не попадя. К сожалению, на сегодняшний день даже в Астане наши сограждане безответственно относятся к окружающей среде, особенно в летний период засоряя парки. Это делают не инопланетяне, а наши же соотечественники. Многие иностранцы, гости нашей столицы видят это и удивляются. Это очень печальные факты.

Человек, искренне любящий свою Родину, всячески оберегает природу своей страны. Он с трепетом относится к каждому цветку, каждому дереву, на деле показывая истинный патриотизм.

В своих выступлениях я часто говорю о волонтерах. Это настоящие патриоты, которые вносят большой вклад в развитие и улучшение облика нашей страны. Нам нужно поддерживать волонтеров всем обществом, по достоинству оценивая и отмечая их труд.

Вместе с тем важно прививать детям высокую экологическую культуру, показывать им пример бережного отношения к природе.

Необходимо знакомить подрастающее поколение с нашим культурным наследием и учить их ценить его. Для всестороннего духовного развития школьников нужно создать условия, чтобы они могли посещать театры, музеи, различные исторические места. Такие культурно-досуговые мероприятия для учеников должны проходить регулярно и по всей стране. Это общая задача для министерства просвещения и министерства культуры и спорта.

Я также постоянно поднимаю вопросы, связанные с продвижением среди молодежи культа труда и предприимчивости.

К примеру, молодые люди из некоторых соседних стран выезжают за рубеж, где активно занимаются бизнесом. Они открывают магазины, кафе и рестораны в национальном стиле, одним словом – зарабатывают. Будет неплохо, если наша молодежь будет следовать таким примерам.

Конечно, это не в коей мере не призыв к молодым людям уезжать из страны и трудиться за рубежом. Речь идет прежде всего о том, что нет хорошей или плохой работы, ценен любой честный труд. Не нужно политизировать каждый вопрос, предаваться пустословию и ждать манны небесной, а нужно заниматься конкретными делами, которые позволяют получать легальный доход.

На прошлом заседании Национального курултая мною был дан ряд поручений по укоренению среди подрастающего поколения ценностей труда. В частности, благодаря этому в учебные программы школ был возвращен урок труда. Работу в этом направлении необходимо продолжить.

Как прогрессивное общество мы должны всегда с особым почтением относиться к человеку труда. Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты. Каждый, кто неустанно трудится, рано или поздно станет настоящим профессионалом своего дела. А настоящие профессионалы будут всегда востребованы.

Мы уделяем особое внимание повышению статуса человека труда. В нашей стране существуют различные профессиональные праздники. Однако зачастую они проходят незаметно. На мой взгляд, заслуги лучших специалистов следует отмечать на государственном уровне в День труда. Этот шаг будет способствовать утверждению культа труда в нашем обществе.

По сути, ведь не важно какую работу выполняет человек, гораздо важнее, как он ее делает. Будь это министр или аким, строитель, врач или учитель – главное, чтобы каждый добросовестно выполнял возложенные на него задачи, честно зарабатывал себе на жизнь.

Обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Вадим Басин очень хорошо высказался по вопросам продвижения в нашем обществе ценностей труда.

Кто является настоящим человеком труда? Прежде всего, это специалист, который полностью выкладывается, чтобы качественно выполнить свою работу. Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин.

К чему приводит безответственность хорошо показали недавние пожары. Такая безответственность есть не только в лесном хозяйстве, но и других отраслях.

Каждый человек должен четко осознавать, что его безответственное отношение к своим обязанностям может привести к общенациональной трагедии. Мы добьемся успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность.

В критических ситуациях четко видно, кто есть кто. Человек, переживающий за страну, радеющий за народ, всегда готов помочь конкретными делами.

К сожалению, сегодня в нашем обществе набирают обороты различные деструктивные культы. Для многих людей, особенно молодых, кумирами стали криминальные лидеры, выдающие себя за таких народных защитников, как Алпамыс батыр. В похожем ключе действуют всякого рода шарлатаны, пользующиеся популярностью среди определенной части наших соотечественников.

Фактически, это банальные секты, которые отравляют сознание наших граждан. За счет псевдоблаготворительности и изощренной психологической обработки они запутывают людей, продвигая ложные ценности и задавая в корне неверные модели поведения. Все это идеологический мусор, информационная шелуха.

Мы как прогрессивная страна должны решительно противостоять распространению этих чуждых нашему народу взглядов. Для этого прежде всего нужно усилить просветительскую работу. В современную эпоху молодежи важно прививать навыки критического мышления. Необходимо создавать условия для расширения горизонтов познания подрастающего поколения. Известный общественный деятель Жаксыбек Кулекеев очень емко и точно высказался об этом.

Ученикам следует читать лекции о полноценном личностном развитии. Со школьной скамьи должны прививаться такие важные сейчас навыки, как умение анализировать и усваивать информацию, правильно планировать время и распределять финансовые средства.

Необходимо оградить подрастающее поколение от различных азартных игр. Эта проблема поднималась членами Национального курултая, в том числе знаменитым спорстменом Исламом Байрамуковым, который её хорошо обрисовал.

Нужно постоянно объяснять детям, что в конечном счете "легкие деньги" не доведут до добра. Подлинного успеха можно добиться только честным трудом.

Хочу также обратить ваше внимание на проблему наркотиков, подрывающую здоровье нации. Наркотики отравляют и физическое, и психологическое здоровье нашей молодежи.

Мы должны на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно. Меня сильно тревожит этот вопрос.

Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране. Криминальные группировки активно вовлекают молодежь в эту преступную деятельность.

Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности. А на самом деле молодежь подвергает себя серьезной опасности, потому что вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг. Нужно принять срочные и системные меры для борьбы с этим опасным явлением, одними запретами делу не поможешь.

Полиции нужно повысить эффективность своей работы в данном направлении. Я буду держать на особом контроле этот вопрос.

В Казахстане с 2016 года не было специального документа, регламентирующего деятельность по борьбе с наркотиками. Поэтому в прошлогоднем Послании я поручил подготовить Комплексный план. В ближайшие дни Правительство примет этот важный документ, в рамках которого будет проводиться системная работа.

Актуален и вопрос формирования правового сознания, который поднял опытный юрист Серик Акылбай. Очень важно повышать правовую грамотность молодежи. Тогда каждый сможет защитить свои права и не будет нарушать права других. Фундамент нашего государства будет незыблем, если в нашей стране будет царить закон и порядок.

ПЯТОЕ. Нужно повысить эффективность информационной политики и развивать креативную индустрию.

Масс-медиа – важный институт для всесторонней модернизации страны. Они выступают в качестве действенного канала связи между властью и гражданами, ключевого проводника различных точек зрения, надежного барометра общественных настроений. Для решения актуальных задач в этой сфере нам необходимо кардинально перезагрузить информационную политику.

На новый уровень следует вывести креативную индустрию.

В современном мире медиа, кино, сериалы, мультфильмы, спортивные и музыкальные шоу, компьютерные игры и книги представляют собой единый комплекс, нацеленный на формирование прогрессивной системы ценностей и моделей поведения. Мы обладаем большим потенциалом развития в данной сфере. Нужно предпринять системные шаги для его полноценной реализации.

В идеологической работе одним из главных направлений является книгоиздание. Не секрет, что на казахстанском рынке доминирует зарубежная продукция из других стран – около 90% художественной литературы поступает к нам из-за границы. К чему может привести такая тенденция понятно без слов.

Очень важно выпускать как можно больше книг, отражающих нашу страновую специфику и соответствующих нашим национальным интересам.

Нельзя допустить, чтобы смартфон заменил для ребенка книгу. На сегодняшний день в школьных библиотеках страны имеется 130 миллионов книг. Однако доля художественной литературы среди них незначительна.

По сути, только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной. Мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг. Я понимаю, что это очень сложно, особенно в эпоху социальных сетей. Но нам надо заниматься данным вопросом. Другого пути нет.

Поэтому поручаю приступить к реализации новой программы "Детская библиотека". Следует сформировать специальный список книг, охватывающий различные периоды и жанры казахской литературы. Произведения из этого перечня должны быть доступны для всех детей.

Говоря словами Мартина Лютера Кинга, у меня есть план, можно сказать, мечта – построить Президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки. Такую библиотеку я видел в Анкаре. Посетители этой библиотеки имеют возможность ознакомиться как с художественной, так и специальной литературой, издающейся во всем мире. Думаю, что такую библиотеку у нас можно построить.

Недавно депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщил о проработке различных возможностей по популяризации нашей культуры посредством платформы TikTok. Я поддерживаю данную инициативу. Продвижение наших национальных ценностей в широко используемых молодежью социальных сетях – правильный шаг.

На Западе сейчас постепенно набирает обороты движение так называемых "анти-инфлюенсеров". Это движение противодействует различным фейкам и манипуляциям общественным сознанием, ставит под сомнение всю информацию и нарративы, которые распространяются интернет-изданиями и навязываются гражданам, особенно молодым людям в качестве безальтернативной идеологии.

Вы знаете, что в нашей стране тоже есть такие псевдоиздания, занимающиеся деструктивной деятельностью. За ними стоят конкретные фигуры наших доморощенных толстосумов и даже отдельные влиятельные страны.

Новое движение продвигает традиционные ценности прежде всего в литературе, а также в информационной сфере. Поэтому нам нужно обратить внимание на современные тенденции в мире. Возможно, эти новые тенденции станут определяющей силой оздоровления идеологически отравленной атмосферы.

В целом, в таких важных делах, в том числе книгоиздании, должен активно участвовать Союз писателей Казахстана. Месяц назад состоялось очередное заседание этой организации, на котором был избран ее новый председатель. Им стал известный писатель Мереке Абдешевич Кулкенов. В ходе недавней встречи с ним мы обсудили будущее казахской литературы.

Как Глава государства и гражданин, я всегда оказываю постоянную поддержку развитию казахской литературы. Считаю, что произведения наших писателей и поэтов должны быть доступны читателям, пользоваться спросом среди граждан, особенно у молодежи. Это задача не только государства, но также писателей и поэтов. Читатели ждут от них новых творений, способных дать им духовную пищу. Надеюсь, Союз писателей сможет оправдать эти ожидания, придав новый импульс своей работе.

Я поддерживаю предложение Мереке Кулкенова о возвращении звания "Народный писатель Казахстана", которое должно присваиваться только авторам, создавшим актуальные, интересные, востребованные в народе произведения.

В современных реалиях, чтобы стать сильной страной нам также необходимо уделить отдельное внимание кинематографу, поскольку кино оказывает особое влияние на общественное сознание.

Сложно утверждать, что в нашей стране есть продвинутая киноиндустрия. Только что известный деятель искусств Азамат Сатыбалды высказал ряд концептуальных предложений, направленных на развитие кино.

На сегодня в сфере отечественного кинематографа накопилось много проблем, все чаще стали возникать различные дискуссии и споры. Приведу наглядный пример.

Сейчас владельцы кинотеатров взимают за прокат отечественных фильмов внушительную сумму. Большая часть средств от продажи билетов также уходит кинотеатрам и другим частным компаниям.

Кроме того, кинопроизводители не могут точно определить сколько людей посмотрело их фильмы в кинотеатрах. В итоге, они, затратив массу знаний, времени и энергии на создание кинокартин, получают лишь незначительную долю прибыли.

Чтобы покрыть свои расходы и хоть что-то заработать, кинопроизводители вынуждены снимать фильмы в рамках очень скромных бюджетов. В результате сильно страдает качество фильмов. Поэтому для развития отечественного кино необходим новый взгляд, новый импульс.

К примеру, целесообразно создать цифровую систему, определяющую количество посетителей кинотеатров. Поручаю Министерству культуры и спорта в ближайшее время разработать и внедрить такую платформу.

В целом, нужно комплексно и последовательно решать накопившиеся в отрасли проблемы, рассматривая киноиндустрию как отдельный сектор экономики. Особенно важно наладить конструктивное сотрудничество между кинопроизводителями и кинопрокатчиками, которое бы учитывало интересы обеих сторон. Только в таком случае у нас появится достойное кино о новых героях, знаковых исторических фигурах, важных для нашей страны событиях, которое будет снимать не только "Казахфильм", но и частные студии. Тогда наше подрастающее поколение будет воспитываться не на зарубежных кинообразах, а на собственных героях, мастерски воплощенных на экране.

Вышедшие в свое время фильмы "Қыз Жібек", "Гибель Отрара", "Конец атамана" стали классикой. Считаю, что нам необходимо снимать именно такое кино. Тогда не было ни творческой свободы, ни больших финансовых средств, ни компьютерной графики. Тем не менее, создавались хорошие фильмы, которые до сих пор находят широкий отклик в сердцах людей.

Мы должны откровенно признать, что снятые в последние годы исторические фильмы имеют много оснований для критики.

В целом, нам нужно в тесном сотрудничестве со специалистами комплексно реформировать сферу кино.

ШЕСТОЕ. Необходимо обеспечить качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики.

Крайне важно, чтобы в процессе принятия решений обязательно учитывались общественные настроения, пожелания и предложения граждан. Такой подход должны исповедовать государственные органы всех уровней. Я говорю об этом постоянно. В конечном счете, это является залогом стабильности и согласия в обществе, устойчивого и динамичного развития нашей страны. Именно в этом состоит суть концепции "слышащего государства".

Сейчас на проведение социологических исследований различным учреждениям выделяются значительные финансовые средства. Однако эта работа ведется несистемно. Как следствие, полученные результаты вызывают сомнения. Поэтому деятельность в данном направлении необходимо проводить компклесно и скоординированно.

Эффективность государственного управления во многом зависит от качества аналитического обеспечения.

Государство остро нуждается в комплексных исследованиях и рекомендациях для решения социально-значимых проблем и обеспечения всестороннего прогресса страны. Однако в настоящее время взаимодействие государственных структур с отечественными "фабриками мысли" и консалтинговыми компаниями недостаточно эффективно и носит ситуативный характер.

Под большим вопросом также эффективность государственных "фабрик мыслей". На сегодняшний день они зачастую дублируют друг друга, не имея четко выраженной специализации.

Нам нужна мощная сеть экспертно-аналитических центров, способных эффективно работать и предлагать качественный и востребованный интеллектуальный продукт. Это имеет особое значение для сохранения идеологического суверенитета нашего государства.

Экспертные организации должны тщательно проанализировать все сферы развития нашей страны с момента обретения Независимости, выявить причины и последствия допущенных ошибок.

Правительство при разработке новых программ должно учитывать эти факторы. Только основанная на комплексных исследованиях и выверенных рекомендациях политика будет успешной.

СЕДЬМОЕ. Еще одним вопросом, имеющим стратегическое значение для нашей страны, является развитие приграничных районов.

Земля – наше главное богатство. Без нее не будет и нашего государства. Наши предки оставили нам в наследство огромную территорию. Мы обязаны сохранить и сделать её процветающей.

Порой можно услышать мнение о том, что наша земля распродается иностранцам. Это ложь и дезинформация. По земельному вопросу мы уже приняли основополагающее решение, окончательно закрепленное законом.

Мы будем всегда верны завету предков. Ни одна пядь, ни одна горсть нашей земли не будет отдана иностранцам. Мы будем хранить её как зеницу ока.

Ситуация в наших приграничных районах напрямую влияет на территориальную целостность и благополучие страны. Это вопрос стратегического значения.

К сожалению, в некоторых приграничных населенных пунктах численность населения резко сократилась. На это в том числе повлияло принятое в свое время решение об объединении некоторых районов.

В прошлом году мы создали области Абай, Ұлытау и Жетісу. Этот шаг придал мощный импульс развитию данных регионов.

Как известно, партия "Аманат" выдвинула ряд инициатив по восстановлению приграничных районов. Правительство по моему поручению детально рассмотрело данный вопрос. В результате мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов.

Безусловно, это потребует определенной подготовительной работы. Необходимо провести соответствующие расчеты, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Завершив все предварительные работы в текущем году, в течение предстоящих двух лет мы начнем восстановливать указанные районы. Этот вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Нельзя затягивать с его решением.

В целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов.

Я придаю первостепенное значение благоустройству каждого региона и всех населенных пунктов, особенно аулов. В прошлом году после президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий. В ближайшие пять лет Правительство приложит максимум усилий для решения этой задачи.

Аул – золотая колыбель нашего народа, взрастившая многих выдающихся деятелей, которые внесли большой вклад в развитие страны. Для поступательного прогресса нации нам необходимо основательно взяться за улучшение состояния сельских школ. Эта комплексная работа должна проводиться в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі". Важно на соответствующем уровне вести строительство, реконструкцию и оснащение сельских школ всем необходимым оборудованием.

Одна из часто поднимаемых тем в обществе касается государственного языка. Вновь выскажу свою позицию по данному вопросу.

В нашей стране реализуется взвешенная языковая политика. Для представителей различных этносов созданы благоприятные условия для использования своего родного языка. Такой подход не изменится. Это один из ключевых факторов внутренней стабильности.

Я уделяю приоритетное внимание развитию государственного языка. Сферы применения казахского языка последовательно расширяются. Сейчас нет никаких оснований беспокоиться о том, что он не развивается. Для дальнейшего усиления роли государственного языка в будущем мы примем и другие значимые меры.

Некоторые люди используют языковой вопрос в своих политических целях, намеренно пытаясь расколоть наше общество. В конечном счете, подобные деструктивные необдуманные действия вредят безопасности нашего государства. Об этом нужно говорить открыто, потому что в нашем геополитическом окружении языковая проблематика при определенных условиях может стать инструментом разобщения.

Если посмотреть на нынешнее состояние государственного языка, то оно гораздо лучше прежнего. Для дальнейшего развития государственного языка нам необходимо отходить от непродуктивных споров, пустословия и фокусироваться на конкретных действиях. Только так мы достигнем успеха.

В настоящее время казахский язык становится языком креативной индустрии. К примеру, был осуществлен казахский дубляж такого широко известного фильма, как "Аватар".

Наши молодые таланты прославляют Казахстан на весь мир, популяризируя, продвигая казахский язык своим искусством, упорным трудом и реальными делами. Это осознанный выбор нашей молодежи.

Казахский язык – символ нашей гражданской идентичности и нашего духовного единства.

Помимо повседневного средства общения, мы должны превратить его в язык науки и образования. Об этом уже не раз говорилось. К решению этой важнейшей задачи следует подходить взвешенно и прагматично без какой-либо шумихи и популизма. Это задача всего общества.

Казахский язык будет поступательно развиваться, выступая главным фактором консолидации всего нашего народа. В этом не должно быть никаких сомнений.

Самое главное, что наши приоритеты в языковой сфере предельно ясны и понятны для всех.

Наряду с этим мы будем всесторонне развивать отношения и укреплять духовные связи с нашими соотечественниками – қандасами. Этот вопрос на моем личном контроле.

Последовательно решая все поставленные задачи, мы достигнем своих целей.

ВОСЬМОЕ. Я знаю, что в обществе есть серьезные претензии к работе государственного аппарата, чиновников. Эти претензии обоснованы.

Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим.

Кроме того, проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные – исключительно по одномаднным округам.

Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата.

Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие "Адал азамат".

В последнее время я провел большие кадровые изменения в государственном аппарате. При этом не была допущена кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт. В то же время, ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны.

Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться.

Мое кредо состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм. Их личная преданность Главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять Президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих.

Я уже говорил о том, что в результате проведенных реформ Президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции.

Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа. В то же время, в нашем обществе должно быть уважительное отношение к Главе государства и лицам, занимающим руководящие государственные посты. Политически зрелые, ответственные граждане должны помогать им полезными советами и конкретными предложениями. Таким образом у нас сформируется высокая политическая культура, свойственная цивилизованным странам.

В этом и состоит основная задача Национального курултая.

Именно в рамках этой площадки должны разрабатываться обоснованные предложения, касающиеся развития страны.

Если мы будем едины, мы покорим любые вершины.

* * *

Все представленные мною инициативы составляют лишь малую часть той большой работы, которую нам предстоит выполнить.

Для успешного продвижения новой идеологической повестки потребуется консолидация усилий государственного аппарата, ученых, экспертов, журналистов, представителей гражданского сектора.

Администрация Президента подготовит соответствующий план работы и будет держать эти вопросы на особом контроле.

На долю нашего поколения выпала ответственная миссия – построить Справедливый Казахстан.

Каждый из нас способен внести свою лепту, последовательно следуя принципам деятельного патриотизма и осознанной гражданственности, шаг за шагом стремясь к идеалам "Адал азамат".

Я рассматриваю Национальный курултай не просто как диалоговую площадку, а оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны. На заседаниях Национального курултая будут рассматриваться вопросы формирования новой общественной этики и новой парадигмы развития. Это не сиюминутный процесс, а кропотливая ежедневная работа.

Глубоко убежден, что созидательное партнерство государства и общества пробудит в нашей нации энергию перемен и мы сможем достигнуть поставленных целей, превратив предстоящее десятилетие в эпоху небывалого подъема нашей страны.

Уважаемые друзья!

Как вы знаете, в настоящее время работает Государственная комиссия, в задачи которой входит полная реабилитация жертв политических репрессий. В рамках этой деятельности изучается множество архивных материалов, открываются неизвестные ранее сведения.

Недавно среди таких документов было обнаружено произведение, автором которого указан Жусипбек Аймаутов. Это подтверждают два источника. Есть основания считать, что найденное стихотворение является неотъемлемой частью интеллектуального наследия деятелей движения Алаш.

В нем говорится о том, что дух нашей нации никогда не угаснет. И действительно, духовный стержень нашего народа всегда был непоколебим. Любые трудности и испытания, напротив, делали нас еще сильнее.

Дух Алаша и казахское государство неразделимы, они будут вместе существовать в вечности.

Сформировав новое качество нации, мы усилим свою роль в мире. Будучи ответственными гражданами своей страны, мы вместе построим Справедливый Казахстан.

Уважаемые соотечественики!

В завершение хочу поделиться с вами еще одной новостью, которая поднимет дух нашего народа. Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Это знаковое событие в духовной жизни нашей страны.

Марал ишан был широко известен в народе. Он был верным соратником Кенесары хана, занимающего особое место в нашей истории.

В течение двух столетий этот Коран передавался из рук в руки и в конечном счете был вывезен за границу. Благодаря помощи неравнодушных людей, меценатов мы вернули его в Казахстан.

В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары хана. Реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары хану.

Любая цивилизованная страна с особым трепетом относится к своему историческому наследию, которое всячески оберегается и выставляется в музеях, других специальных учреждениях. Мы также должны почитать и бережно хранить наследие предков.

В ближайшее время этот Коран будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана.

Эта реликвия – наше общенациональное достояние. Необходимо, чтобы столь ценный духовный артефакт был в священном для нашего народа месте. Поэтому считаю, что после того как Коран приведут в надлежащее состояние, он должен находиться в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи.

В свое время наш народ в возвращении Тайказана увидел доброе предзнаменование. И спустя непродолжительный период Казахстан стал независимым государством. Думаю, что возвращение в страну Корана, который был у Кенесары хана, также будет добрым знаком.

Давайте все вместе пожелаем, чтобы это событие стало началом новой эпохи в истории Казахстана.

На этом второе заседание Национального курултая завершено.

В прошлом году мы с вами встречались в Улытау, в этом году – в священном Туркестане.

Атырауская область еще один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке, в свое время располагались ставки многих наших ханов.

Поэтому предлагаю провести следующее заседание Национального курултая в этом регионе.

Пусть в нашей стране всегда будет единство, согласие и процветание!

Желаю всем благополучия!", — говорится в выступлении президента.