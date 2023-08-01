В МИОР пояснили, почему могут упразднить нацпроект "Ұлттық рухани жаңғыру"

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Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали прокомментировал информацию о том, что национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" могут поставить на утрату, передаёт Baigenews.kz

"Не только по "Ұлттық рухани жаңғыру", а по всем нацпроектам по поручению правительства была проверка эффективности. Мы провели анализ и выставили на обсуждение общественности. Некоторые программы внутри этого проекта будут интегрированы с другими программами. Например, "Тәуелсіздік ұрпақтары" и “Ұлттық тәрбие”. Поэтому мы ждём обсуждения и мнения общественности", – сказал глава МИОР в кулуарах правительства.

Он отметил, что внутри "Ұлттық рухани жаңғыру" есть программ по дубляжу и переводу на казахский язык анимационных фильмов, которая показала свою эффективность.

"В целом если эффективности нет, то мы отказываемся от проектов. Но в случае, если среди проектов есть те, которые направлены, например, на поддержку молодёжи или укрепление духа патриотизма, то они находят продолжение при интеграции с другими проектами", – сказал Дархан Кыдырали.

Ранее сообщалось, что национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу.