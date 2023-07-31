Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу

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МИОР разработал проект соответствующего постановления правительства, передаёт Baigenews.kz.

В пояснительной записке к проекту сказано: В соответствии с пунктом 5 закрепления контроля исполнения поручений президента РК по итогам заседания Высшего совета при Президенте РК по реформам поручено завершить интеграцию мероприятий национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" в другие документы системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату.

Срок внесения в аппарат правительства – август 2023 года.



Проект постановления размещен на портале “Открытые НПА” до 14.08.2023г.

Целью "Ұлттық рухани жаңғыру" было сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.