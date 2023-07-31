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inform.kz Сегодня, 17:39
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Сегодня, 17:39
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Фото: inform.kz

Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" утратит силу

МИОР разработал проект соответствующего постановления правительства, передаёт Baigenews.kz

В пояснительной записке к проекту сказано: В соответствии с пунктом 5 закрепления контроля исполнения поручений президента РК по итогам заседания Высшего совета при Президенте РК по реформам поручено завершить интеграцию мероприятий  национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" в другие документы системы государственного планирования с дальнейшей постановкой его на утрату.

Срок внесения  в аппарат правительства – август 2023 года.

Проект постановления размещен на портале “Открытые НПА” до 14.08.2023г.

Целью "Ұлттық рухани жаңғыру" было сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей.

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Сегодня, 17:39
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