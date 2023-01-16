В Минтруда опровергли информацию о платных центрах занятости

Фото: stopfake.kz

Информацию о том, что центры занятости станут платными, опровергли в министерстве труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Как уточнили в Минтруда, в СМИ появились сообщения о том, что услуги центров занятости по всей стране вскоре станут платными. Якобы для безработных, обращающихся за помощью, уже разрабатывают специальную тарифную сетку. В ведомстве отметили, что это не так.

"Услуги центров занятости всегда оказывались населению на бесплатной основе и далее тоже будут оказываться бесплатно. В целях обеспечения более широкого охвата населения мерами содействия занятости предусматривается трансформация центров занятости. Одним из их направлений станет внедрение тарифов на услуги центров занятости, которые будут влиять на заработную плату их работников, то есть оплата труда сотрудников центров занятости будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан. Речь идёт о тарифной сетке зарплат сотрудников центров занятости, но никак не о каких-то тарифах для населения", — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Кононец.

Он также добавил, что пилотная апробация трансформации начнётся в текущем году в трёх регионах страны: в Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях.

Напомним, на расширенной коллегии ведомства министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что центры занятности в Казахстане будут преобразованы в карьерные центры, также в них будут установлены тарифы за оказываемые услуги.