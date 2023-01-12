Центры занятости станут платными в Казахстане

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Центры занятности в Казахстане будут преобразованы в карьерные центры. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на расширенной коллегии ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

“Будет сформирована новая структура: на уровне регионов функцию бэк-офиса будут выполнять центры трудовой мобильности, на уровне районов и городов фронт-офисами станут действующие центры занятости, преобразованные в карьерные центры. Также будут установлены тарифы за оказываемые центрами услуги, оплата труда сотрудников будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан”, - сказала министр.

Апробация трансформации начнётся в этом году в трёх регионах страны: Астане, Карагандинской и Туркестанской областях.