В Минторговли РК назвали подорожавшие перед праздниками продукты
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Министерство торговли и интеграции Казахстана проводит мониторинг цен в преддверии Нового года, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщил глава ведомства Арман Шаккалиев на брифинге, изменения в стоимости продуктов есть. Он отметил, что они происходят традиционно каждый год в преддверии праздников, и сообщил, что повышение цен происходит в преддверии тех индексов, которые есть у ведомства.
"Мы мониторинг проводим. Также мониторинг проводит Бюро национальной статистики, и мы всегда пользуемся этими данными. Свежие данные приведу: последняя неделя - ноль изменений в индексе цен по социально-значимым продуктам питания. Я напомню, что речь идёт о 19 позициях. Там изменений просто нет.
Есть определённые ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций. Там есть определённые изменения, это - молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское.
Но мы находимся где-то в коридоре годовой инфляции - 10,3%. Что касается новогодней корзины – порядка 10 – 10,7%", - сказал министр.
По его словам, с начала этого года в стране есть изменения на стоимость социально-значимых продовольственных продуктов – 3,4%.
"Мы говорили, в частности, что всегда по яйцам вопрос – изменения происходят. Мы заключили меморандум с крупнейшими производителями и торговыми сетями, чтобы соблюдалась торговая надбавка, и мы видим, что это работает. Сегодня мы полностью обеспечиваем внутреннюю потребность, у нас профицитное производство и наши договоренности в меморандуме касаются того, чтобы резких скачков не было… Чтобы не было взрывных скачков цен" - заключил Шаккалиев.
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