В Минторговли РК назвали подорожавшие перед праздниками продукты

Министерство торговли и интеграции Казахстана проводит мониторинг цен в преддверии Нового года, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил глава ведомства Арман Шаккалиев на брифинге, изменения в стоимости продуктов есть. Он отметил, что они происходят традиционно каждый год в преддверии праздников, и сообщил, что повышение цен происходит в преддверии тех индексов, которые есть у ведомства.

"Мы мониторинг проводим. Также мониторинг проводит Бюро национальной статистики, и мы всегда пользуемся этими данными. Свежие данные приведу: последняя неделя - ноль изменений в индексе цен по социально-значимым продуктам питания. Я напомню, что речь идёт о 19 позициях. Там изменений просто нет. Есть определённые ожидания по новогодней корзине, по индексу цен на новогодний стол. Мы условно взяли порядка 37 позиций. Там есть определённые изменения, это - молоко в мягкой упаковке, мандарины, шампанское. Но мы находимся где-то в коридоре годовой инфляции - 10,3%. Что касается новогодней корзины – порядка 10 – 10,7%", - сказал министр.

По его словам, с начала этого года в стране есть изменения на стоимость социально-значимых продовольственных продуктов – 3,4%.