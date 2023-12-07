В декабре яйца первой категории подешевеют крупных супермаркетах Казахстана
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До Нового года крупные супермаркеты в Казахстане снизят торговую надбавку с 15% до 10% на яйца первой категории, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет торговли Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Ведомство заключило с ТОО "Magnum Cash & Carry" и ТОО "Скиф Трейд" (Small) соглашение по недопущению сезонного колебания цен на яйца первой категории.
"В рамках заключенного с Комитетом торговли соглашения руководство Magnum Cash & Carry и Small приняло решение установить размер торговой надбавки 10% до 31 декабря 2023 года вместо действующих 15% на яйца первой категории, допустимых законодательством. А на другие категории яиц (отборной и второй) торговая сеть Magnum Cash & Carry в преддверии Нового года не будет взымать различные виды вознаграждений за предоставляемые услуги (рекламирование и продвижение товара, осуществление специальной выкладки и другого)", - сообщили в ведомстве.
Ранее ведомство сообщало, что организует работу по обеспечению доступности яиц первой категории в период сезонного удорожания, но информации о договорённостях с конкретными торговыми точками не было.
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