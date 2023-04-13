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В Минэнерго прокомментировали прекращение перевалки казахстанской нефти на КТК
В Министерстве энергетики РК назвали причину того, почему морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку казахстанской нефти через ВПУ, передает BaigeNews.kz.
"Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Остановка производится по заранее объявленному графику", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Ранее в ряде СМИ Новороссийска появилась информация о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов).
В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что морской терминал КТК не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не приём нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи.
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