В Минэнерго прокомментировали прекращение перевалки казахстанской нефти на КТК

Фото: cpc.ru

В Министерстве энергетики РК назвали причину того, почему морской терминал КТК с 10 апреля не осуществляет перевалку казахстанской нефти через ВПУ, передает BaigeNews.kz.

"Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) остановлен на плановый ремонт на 72 часа. Остановка производится по заранее объявленному графику", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в ряде СМИ Новороссийска появилась информация о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов).

В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума заявили, что морской терминал КТК не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не приём нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой. Соответственно, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи.