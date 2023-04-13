На КТК остановили перевалку казахстанской нефти

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Морской терминал КТК не осуществляет перевалку нефти через ВПУ в связи с плановой остановкой, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума.

"В связи с публикацией 10-12 апреля 2023 года рядом новороссийских СМИ сообщений о неблагоприятной экологической обстановке, связанной с появлением неприятных запахов (нефти, нефтепродуктов, газа, меркаптанов и так далее) в МО Новороссийск, а также многочисленными жалобами жителей в социальных сетях и в ЕДДС МБУ "Безопасный город", сообщаем следующее. Морской терминал КТК с 10 апреля по настоящее время не осуществляет перевалку нефти через ВПУ и не производит прием нефти в резервуарный парк в связи с плановой остановкой", - говорится в сообщении.

В КТК уточнили, что соответственно, объекты КТК не могут являться источником летучих органических соединений, вызывающих неприятные запахи.

Консорциум эксплуатирует нефтепровод Тенгиз - Новороссийск протяженностью 1511 км - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на него приходится более 80% экспортных объемов нефти республики.

В 2022 году трубопровод обеспечил транспортировку и отгрузку на экспорт 58,7 миллиона тонн нефти, что на 3,3% меньше уровня 2021 года.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "КазМунайГазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.