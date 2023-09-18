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В Минэкологии нашли способ увеличить зарплаты внештатным сотрудникам лесхоза

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Инспекция лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: Инспекция лесного хозяйства и животного мира Акмолинской области

Благодаря экономии с государственных закупок заработная плата внештатных  сотрудников лесных хозяйств будет увеличина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов РК.

По информации ведомства, в министерстве провели мониторинг государственных закупок и определили, что есть экономия, и её размер состаавил  853 миллиона тенге. Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев поручил направить эти средства для дополнительной оплаты труда работников, заработная плата которых не была повышена с 1 июля 2023 года. Надбавку получат 4 539 внештатных сотрудников лесного хозяйства.

Отмечается, что с 1 июля выросли заработные платы штатных сотрудников организаций лесного хозяйства, но у внештатников они остались без изменений.

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