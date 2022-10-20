В “магазинах у дома” наблюдается основной рост цен — Смаилов

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Четыре штрафа и 192 предупреждения вынесли предпринимателям за увеличение 15-процентной торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары

Акиматами совместно с заинтересованными государственными органами ведётся мониторинг и контроль соблюдения 15-процентной торговой надбавки на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов в ответе на депутатский запрос, сообщает BaigeNews.kz.

“Разработаны рекомендации по привлечению к административной ответственности субъектов торговли, завышающих торговые надбавки. Они направлены в местные исполнительные органы. В настоящее время составлены 192 административных дела по статье 204-4 Кодекса об административных правонарушениях РК (“Предупреждение”) и наложено четыре штрафа за повторное нарушение по установленным правонарушениям”, — сообщает Алихан Смаилов.

В ответе на запрос также отмечается, что совместно с Генпрокуратурой была проведена рабочая встреча, по результатам которой будет проведен дополнительный мониторинг и проверки за соблюдением торговой надбавки непосредственно в "магазинах у дома", где наблюдается основной рост цен на СЗПТ. Кроме того, проверят и оптовых поставщиков, где также имеются факты завышения.

Премьер сообщил, что с начала года в стране проведено 5 689 сельскохозяйственных ярмарок, на которых товары реализуются по ценам на 10-20 процентов ниже рыночных.

В начале сентября Алихан Смаилов провёл совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, а также обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами и углём, где премьер-министр раскритиковал работу министерств и акиматов. Премьер пригрозил "кадровыми решениями" не справляющимся с ростом цен акимам и министрам.