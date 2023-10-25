В Кыргызстане зреет скандал вокруг изменения государственного флага

В Жогорку кенеше – парламенте Кыргызстана - зреет противостояние депутатов вокруг предложения изменить форму лучей солнца, изображенного на государственном флаге страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Депутат кенеша Мирлан Самыйкожо в резкой форме выступил против инициативы.

"Кто говорит, что лучи солнца похожи на подсолнух, они сами подсолнухи. Так будут говорить те, кто делает то, что говорят другие, и кто стал кукушкой того места, где светит солнце", - сказал Мирлан Самыйкожо

Он отметил, что общественность в соцсетях против вносимых изменений.

Инициаторами корректировки государственного символа страны выступают спикер Нурланбек Шакиев и депутат Улан Примов. По их словам, сегодня возникает дилемма в зрительном восприятии лучей солнца с тундуком посередине на флаге страны в разных интерпретациях, таких как цветок подсолнуха либо наружная часть юрты.

Это предложение поддержали и в администрации президента КР.

Работа по изменению госсимволов зашла настолько далеко, что спикер парламента уже встретился с авторами государственного флага Жусупом Матаевым и Бекбосуном Жайчыбековым и выслушал их предложения по изменению главного государственного символа.

Опрос, проведенный 24.kg, показал, что 88% кыргызстанцев против изменения флага.