В Кульсары началась экспертиза пострадавшего от подтоплений жилья
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В Жылыойском районе Атырауской области начались работы по оценке ущерба, причинённого паводком, передаёт BaigeNews.kz.
"Специалисты проводят экспертизу жилья, пострадавшего от подтоплений. В настоящее время обработано 2272 заявки от жителей Жылыойского района", – сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
В Жылыойском районе затопило 30% города Кульсары. Из района было эвакуировано 36 738 жителей, в том числе 8 392 ребёнка.
Сообщалось, что вода, поступающая в Кульсары, остановлена. На территории города ведётся круглосуточная уборка и откачка паводковых вод. Также продолжаются дезинфекционные работы.
С начала паводка в районе не зарегистрированы такие инфекционные заболевания как кишечная инфекция, вирусный гепатит, брюшной тиф, паратиф, особо опасные инфекции.
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