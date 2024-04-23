В Кульсары началась экспертиза пострадавшего от подтоплений жилья

В Жылыойском районе Атырауской области начались работы по оценке ущерба, причинённого паводком, передаёт BaigeNews.kz.

"Специалисты проводят экспертизу жилья, пострадавшего от подтоплений. В настоящее время обработано 2272 заявки от жителей Жылыойского района", – сообщает оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В Жылыойском районе затопило 30% города Кульсары. Из района было эвакуировано 36 738 жителей, в том числе 8 392 ребёнка.

Сообщалось, что вода, поступающая в Кульсары, остановлена. На территории города ведётся круглосуточная уборка и откачка паводковых вод. Также продолжаются дезинфекционные работы.

С начала паводка в районе не зарегистрированы такие инфекционные заболевания как кишечная инфекция, вирусный гепатит, брюшной тиф, паратиф, особо опасные инфекции.