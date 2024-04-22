Эпидситуация в Кульсары стабильная - оперативный штаб

Об эпидемиологической ситуации в Жылыойском районе Атырауской области сообщили в оперативном штабе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным чиновников, с начала паводка в районе не зарегистрированы такие инфекционные заболевания как кишечная инфекция, вирусный гепатит, брюшной тиф, паратиф, особо опасные инфекции.

"Проведена дезинфекция водопроводных линий (подтопленной) ТОО "Жылыой СУ" - Кульсаринский и Аккиизтогайский объекты, в пяти многоквартирных жилых домах, 25 подъездах, пяти дворах. 19 апреля дезинфекционные мероприятия прошли в административных зданиях, объектах культуры и спорта, финансовых организациях, коммерческих объектах. 21 апреля дополнительно проведены дезинфекционные мероприятия в 127 домах", - говорится в официальном сообщении.

Эпизоотическая ситуация: в подтопленных микрорайонах изъято и ликвидировано в скотомогильник 436 голов крупного и мелкого рогатого скота и птицы, 20 собак. Составлены акты. В остальных микрорайонах Кульсары и населённом пункте Карагай эпизоотическая ситуация стабильная.

Вода, поступающая в Кульсары, остановлена.

На территории города ведётся круглосуточная уборка и откачка паводковых вод. Также продолжаются дезинфекционные работы.