В КТЖ ответили на неработающие в жару кондиционеры в поезде

В АО "НК КТЖ" прокомментировали видео, на котором пассажир поезда "Байтерек" сообщением Астана - Алматы жалуется на условия в вагоне, передаёт BaigeNews.kz.

По данному факту сообщаем, что произошла поломка одного из двух компрессоров системы кондиционирования воздуха пассажирского вагона, в связи с чем из-за нагрева одного компрессора периодически прекращалась работа системы.

Отмечается, что поломка была только в одном вагоне поезда.

"Устранить неисправность силами поездного электромеханика в условиях пути следования не представлялась возможным. Данный вагон по прибытию в пункт формирования отцеплен для проведения ремонтных работ по восстановлению работаспособности системы кондиционирования", - рассказали в КТЖ.

В компании заверили, что сейчас вагон курсирует в технически исправном состоянии.

Напомним, пассажиры поезда "Байтерек" направлением Астана - Алматы пожаловались на жару и духоту в вагонах из-за неработающих кондиционеров.