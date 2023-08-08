В КТЖ ответили на неработающие в жару кондиционеры в поезде
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В АО "НК КТЖ" прокомментировали видео, на котором пассажир поезда "Байтерек" сообщением Астана - Алматы жалуется на условия в вагоне, передаёт BaigeNews.kz.
По данному факту сообщаем, что произошла поломка одного из двух компрессоров системы кондиционирования воздуха пассажирского вагона, в связи с чем из-за нагрева одного компрессора периодически прекращалась работа системы.
Отмечается, что поломка была только в одном вагоне поезда.
"Устранить неисправность силами поездного электромеханика в условиях пути следования не представлялась возможным. Данный вагон по прибытию в пункт формирования отцеплен для проведения ремонтных работ по восстановлению работаспособности системы кондиционирования", - рассказали в КТЖ.
В компании заверили, что сейчас вагон курсирует в технически исправном состоянии.
Напомним, пассажиры поезда "Байтерек" направлением Астана - Алматы пожаловались на жару и духоту в вагонах из-за неработающих кондиционеров.
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