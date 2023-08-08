Днём задыхаемся, ночью мёрзнем: пассажиры "Байтерека" пожаловались КТЖ на условия в поезде
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Пассажиры поезда "Байтерек" направлением Астана - Алматы жалются на невыносимые условия во время поездки, передаёт BaigeNews.kz.
В соцсетях распространился ролик, в котором автор рассказывает об "издевательствах КТЖ над своими клиентами".
"На улице 38 градусов, мы едем в поезде "Байтерек" Астана - Алматы. На улице 38 градусов и не включают кондиционер. Открыли форточки, из которых несёт навозом лошадиным. Люди сидят как в парилке", - говорит пассажир поезда.
Он также рассказал, что кондиционеры в вагоне отключают, когда температура поднимается выше 30 градусов. Проводник объяснил, что якобы кондиционеры всё равно не справляются с охлаждением поезда и их отключают.
"Примечательно, что ночью они врубили кондиционер так, что людям пришлось укутываться в одежду свою, одеяла. Был такой дубак!" - возмущается автор видео.
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