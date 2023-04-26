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В КТЖ назвали самое популярное направление отдыха казахстанцев
На предстоящий летний сезон в АО "НК "Казахстан Темир Жолы" (КТЖ) планируют запустить дополнительно шесть маршрутов. Самым популярным направлением отдыха у казахстанцев сегодня является озеро Алаколь, сообщил генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на брифинге ведомства, передаёт BaigeNews.kz.
Он рассказал, что в прошлом году туристические компании и пассажиры предлагали запустить поезда "Тальго" по направлениям Астана — Алаколь. В этом году в компании учли пожелания и решили их удовлетворить.
"На летний период из Астаны будет направлен поезд "Тальго". Всего в текущем году по направлению озеро Алаколь у нас предусмотрено 11 маршрутов: это три маршрута из Астаны, в составе которых будет один поезд "Тальго", пять маршрутов из Алматы, в составе которых будет два поезда "Тальго", два поезда из ВКО и один поезд из Абайской области", — сообщил Жанибек Тайжанов.
В этом году по направлению "Алаколь" КТЖ планирует перевести на 30 тысяч пассажиров больше, чем в прошлом году.
"Предложено на это направление порядка 276 тысяч мест. В прошлом году мы перевезли порядка 241 тысячи пассажиров. Поток пассажиров вырос почти в два раза с 2020 года", — добавил спикер.
Ранее Жанибек Тайжанов сообщил, что в Казахстане увеличат количество маршрутов с женскими вагонами.
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