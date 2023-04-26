Ещё в трёх поездах этим летом появятся женские вагоны

Фото: пресс-службы АО «НК «КТЖ»

В Казахстане увеличат количество маршрутов с женскими вагонами. Об этом рассказал генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов на брифинге ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

По словам спикера, в компанию поступало множество положительных отзывов по проекту женских вагонов, который перевозчики реализуют с прошлого года.

"У нас в составе поезда и вагоны были по пяти направлениям, которые предназначались только для посадки пассажиров женского пола. Этот проект очень хорошо пошёл. Было очень много пожеланий от пассажиров в части расширения этого проекта. На эти летние перевозки мы также в пилотном режиме его расширяем. В этом году мы его увеличим на три маршрута", — сказал Жанибек Тайжанов.

Ранее данные вагоны курсировали по маршрутам: Алматы — Мангистау, Алматы — Усть-Каменогорск, Павлодар — Туркестан, Мангистау — Семей, Атырау — Астана. На этот летний период появятся три дополнительных маршрута по направлениям: Астана — Алматы в обычных поездах "Тальго", Астана — Шымкент, Алматы — Актобе.

По данным директора компании, с начала действия проекта в этих вагонах перевезли порядка 154 тысяч пассажиров.