В Костанае вынесли приговор несовершеннолетним, убившим топором пенсионерку
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Двум несовершеннолетним учащимся колледжа города Костанай В. и А. предъявлено обвинение в разбойном нападении и убийстве пенсионерки, а также в совершении кражи и вымогательства денежных средств у других лиц, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на alau.kz.
"23 февраля несовершеннолетние В. и А., в группе лиц по предварительному сговору, с применением металлического топора совершили разбойное нападение и убийство пенсионерки Г., после чего завладели её денежными средствами и сотовыми телефонами, а также золотыми кольцами с её рук. Затем с целью сокрытия следов совершенного преступления и умышленного уничтожения имущества потерпевшей Г. совершили поджог её дачного дома", - сообщили в пресс-службе областного суда.
Вина подсудимых доказана.
Суд назначил несовершеннолетним подсудимым В. и А. наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних.
С законных представителей несовершеннолетних подсудимых в солидарном порядке взыскано более 6 миллионов тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
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