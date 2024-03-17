В Костанае будут судить сотрудника полиции, обвиняемого в убийстве жены

В Костанае начинается суд по делу сотрудника полиции, который обвиняется в убийстве своей жены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

Осенью 2023 года во дворе дома в Костанайском районе обнаружен труп молодой женщины. Убитая работала в полиции, её муж – тоже. В последнее время их отношения не ладились, и пара ожидала бракоразводного процесса. Первым в числе подозреваемых в убийстве оказался супруг убитой, его задержали.

Как сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда, на предварительном заседании по данному делу было заявлено ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, чтобы не допустить распространения интимных подробностей жизни участвующих в деле лиц. Его удовлетворили.

Дело будет рассматриваться по статье 99 часть 1 УК РК "Убийство". От суда присяжных подсудимый отказался. Главное судебное разбирательство назначено на конец марта.