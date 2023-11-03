Полицейского подозревают в убийстве супруги в Костанайской области

В Костанайской области полицейские обнаружили во дворе одного дома труп молодой женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Костанайские новости".

Сообщается, что стражи порядка обнаружили во дворе дома в Костанайском районе труп молодой женщины. Убитая работала в полиции, её муж – тоже. В последнее время их отношения не ладились, и пара ожидала бракоразводного процесса. Первым в числе подозреваемых в убийстве оказался супруг убитой, его задержали.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 99 Уголовного кодекса РК "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержан и водворён в изолятор временного содержания 25-летний мужчина. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего", - сообщили в полиции.

Отмечается, что расследование уголовного дела взято на контроль в министерстве внутренних дел.