В Кокшетау из живых остался один фронтовик

Фото: газета "Казахстанская правда"

В Кокшетау чествовали единственного ветерана войны Казимира Беймарта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Всего в регионе проживают 8 ветеранов и свыше 2 тысяч тружеников тыла. Нужно отметить, что они не остались без должного внимания. О том какую поддержку окажут ветеранам войны, нам рассказал председатель Совета ветеранов города Кокшетау.

"В прошлом году по миллиону тенге давали, в этом году полтора миллиона. К сожалению, у нас в городе из 28 тысяч ветеранов остался один ветеран. Но кроме того у нас есть еще приравненные к ним. Это узники концлагерей, это афганцы, это чернобыльцы, это труженики тыла. Они считается приравненными. Ветеранам постоянно оказываем помощь, не только перед 9 мая, круглый год медицинская помощь и другие мероприятия", - сообщил председатель Городского совета ветеранов Шияп Алиев.

Всего в годы войны на фронт отправились порядка 90 тысяч акмолинцев, вернулись с войны чуть более 37 тысяч. Все кокшетаусцы сегодня чествуют единственного в городе ветерана войны – Казимира Борисовича Беймарта. 97-летний фронтовик 78 лет назад встретил победный май в Кёнигсберге. В целом День Победы широко отмечается во всех районах области. В Кокшетау концертная программа будет проходить целый день и завершится вечерней праздничной программой "Ұлы Жеңіс әндері".