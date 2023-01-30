В Казахстане вступили в силу ужесточённые миграционные правила

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Согласно введённым изменениям, граждане ЕАЭС смогут находиться в стране не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней за полгода. Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане с 27 января вступили в силу обновлённые миграционные правила. В их прежней редакции визовый вопрос не был урегулирован и иностранцы могли по истечению срока пребывания выехать за пределы Казахстана и сразу заехать, просто обновив сроки пребывания.

В МВД уточнили, что правила, ограничивающие пребывание в стране, не распространяются на иностранцев, оформивших разрешение на временное проживание или визу в период своего пребывания в стране.