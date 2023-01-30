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  • В Казахстане вступили в силу ужесточённые миграционные правила
inbusiness.kz Сегодня, 11:43
171
Сегодня, 11:43
171
Фото: inbusiness.kz

В Казахстане вступили в силу ужесточённые миграционные правила

Согласно введённым изменениям, граждане ЕАЭС смогут находиться в стране не более 90 суток в течение 180 дней, остальные иностранцы - не более 30 суток, но также общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней за полгода. Об этом сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане с 27 января вступили в силу обновлённые миграционные правила. В их прежней редакции визовый вопрос не был урегулирован и иностранцы могли по истечению срока пребывания выехать за пределы Казахстана и сразу заехать, просто обновив сроки пребывания. 

В МВД уточнили, что правила, ограничивающие пребывание в стране, не распространяются на иностранцев, оформивших разрешение на временное проживание или визу в период своего пребывания в стране.

"Правила приведены в соответствие с действующей статьёй Закона "О миграции населения". Внесённые изменения в правила будут распространяться на иностранцев, въехавших в нашу страну с 27 января. В случае установления при въезде в Казахстан факта превышения установленного и разрешённого срока пребывания, Пограничная служба ограничивает въезд в страну согласно статьи 48 Закона "О миграции населения", — отметили в МВД.

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#иностранцы #виза #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:43
171
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